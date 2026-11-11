Le Bayer Leverkusen reçoit le Borussia Mönchengladbach le samedi 5 décembre 2026 à la BayArena, à Leverkusen.

Les récentes confrontations entre les deux équipes ont souvent été serrées, notamment avec deux matches nuls consécutifs (1-1) lors de la saison 2025-2026 de Bundesliga. Avant ces deux résultats, Leverkusen avait obtenu de meilleurs résultats dans ce duel, avec notamment une victoire 3-1 au Borussia-Park en janvier 2025.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Bayer Leverkusen contre Borussia Mönchengladbach, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Bundesliga entre le Bayer Leverkusen et le Borussia Mönchengladbach ?

Le coup d’envoi du match entre le Bayer Leverkusen et le Borussia Mönchengladbach sera donné le samedi 5 décembre 2026 à la BayArena, à Leverkusen.

Bundesliga - Journée 12 5 déc. 2026 - 09:30 BayArena

Comment acheter des billets pour le match de Bundesliga entre le Bayer Leverkusen et le Borussia Mönchengladbach ?

Voici les différentes possibilités pour acheter des billets pour le match de Bundesliga entre le Bayer Leverkusen et le Borussia Mönchengladbach :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Vous pouvez acheter des billets directement sur les plateformes de billetterie officielles du Bayer Leverkusen et du Borussia Mönchengladbach. C’est le moyen principal et le plus fiable d’obtenir des billets à leur prix initial.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée générale sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Bundesliga lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Bundesliga entre le Bayer Leverkusen et le Borussia Mönchengladbach ?

Voici une estimation du prix des billets pour le match de Bundesliga entre le Bayer Leverkusen et le Borussia Mönchengladbach :

1. Canaux officiels des clubs

Places debout / billets pour les supporters : Entre 15 et 20 €.

Entre Places assises classiques (tribune supérieure et virages) : Généralement entre 40 et 50 €.

Généralement entre Places assises premium (au centre des tribunes latérales) : Généralement entre 70 et 80 €.

Généralement entre Formules hospitalité et VIP : À partir d’environ 250 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, des plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets dont le prix dépend de la demande :

Revente de places en tribune supérieure / d’entrée générale : Les prix commencent généralement autour de 35 à 55 € .

Les prix commencent généralement autour de . Revente de places assises en catégorie intermédiaire : Les prix se situent généralement entre 90 et 130 € .

Les prix se situent généralement entre . Revente de formules VIP et hospitalité : Les prix vont de 220 € à plus de 350 €.

Bayer Leverkusen contre Borussia Mönchengladbach en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Bayer Leverkusen et du Borussia Mönchengladbach

Leverkusen compte deux victoires et trois défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son dernier match s’est soldé par une défaite 0-1 contre Marseille en Ligue Europa, après un revers 2-4 face au VfB Stuttgart en Bundesliga. Son meilleur résultat sur cette période est une victoire 5-2 contre Nürnberg en Coupe d’Allemagne. Sur ces cinq rencontres, le Bayer a marqué dix buts et en a encaissé sept. Une défaite 0-3 à Hoffenheim figure également à son bilan.

Gladbach compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 3-1 sur le terrain du Hamburger SV. Le club a également fait match nul 0-0 contre Paderborn et battu le VfB Stuttgart 3-2 à l’extérieur. Sur ces cinq rencontres, l’équipe de Blessin a marqué huit buts et en a encaissé sept, les défaites contre Hoffenheim et Hambourg constituant les résultats les plus décevants.

Bayer Leverkusen contre Borussia Mönchengladbach : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs, disputée à Mönchengladbach en février 2026 en Bundesliga, s’est terminée sur un score de 1-1. Leur confrontation précédente, également en Bundesliga, s’était achevée sur le même score à la BayArena en septembre 2025. Lors de leurs cinq derniers duels, Leverkusen s’est imposé deux fois, Gladbach une fois et deux matches se sont soldés par un nul.