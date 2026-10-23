Comment acheter des billets pour Barcelone contre Aston Villa : prix en Ligue des champions, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Le FC Barcelone aborde cette rencontre sur une belle série, avec des victoires en Liga et en compétition européenne. Aston Villa affiche lui aussi une bonne dynamique en Premier League comme sur la scène européenne.

L’attente autour du match est forte : à mesure que la phase de ligue avance, les supporters se renseignent sur les prix des billets, leur disponibilité et les détails de la rencontre.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour FC Barcelone contre Aston Villa, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de FC Barcelone contre Aston Villa en Ligue des champions ?

FC Barcelone contre Aston Villa aura lieu au Spotify Camp Nou, à Barcelone, le mardi 3 novembre 2026.

Ligue des Champions - Journée 4 3 nov. 2026 - 15:00 Spotify Camp Nou

Comment acheter des billets pour FC Barcelone contre Aston Villa en Ligue des champions ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue des champions de l’UEFA entre le FC Barcelone et Aston Villa, plusieurs possibilités s’offrent à vous selon vos préférences et les disponibilités :

Billetterie officielle du club : Vous pouvez acheter des billets directement sur le site officiel du FC Barcelone. C’est le moyen le plus fiable d’en obtenir au prix initial, que vous soyez membre du club ou acheteur non membre, pendant les phases de vente officielles.

Plateformes de revente : Si les billets proposés officiellement par le club sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub.

Combien coûtent les billets pour FC Barcelone contre Aston Villa en Ligue des champions ?

Les prix des billets pour le prochain match de Ligue des champions de l’UEFA entre le FC Barcelone et Aston Villa varient selon que vous les achetez auprès des canaux officiels du club ou sur le marché de la revente.

1. Canaux officiels des clubs

Billets classiques pour les visiteurs ou le grand public : Les contingents officiels, notamment ceux annoncés dans les informations d’Aston Villa sur les billets à l’extérieur, sont généralement proposés autour de 50 € pour les supporters adultes.

Grand public et membres du club : Les billets au prix initial vendus directement sur le site officiel du FC Barcelone commencent généralement entre 70 et 90 € pour les places en tribune haute ou dans les catégories moins demandées. Les prix augmentent selon la catégorie précise.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés auprès des clubs, les plateformes de revente comme StubHub proposent des places à des prix déterminés par la demande :

Tribunes basses et places derrière les buts : l es prix commencent autour de 190 à 200 € pour des places classiques en tribune haute ou derrière les buts.

Places sur les côtés du terrain : Les billets de gamme intermédiaire sur les côtés ou dans les angles coûtent généralement entre 350 et 500 € .

Offres VIP et hospitalité : Les billets donnant accès aux salons premium et aux prestations d’hospitalité VIP commencent autour de 340 à 400 € et peuvent coûter nettement plus cher selon la catégorie exacte de la place.

FC Barcelone contre Aston Villa en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme du FC Barcelone et d’Aston Villa

Le FC Barcelone a remporté ses cinq derniers matches, en Liga et en Ligue des champions, inscrivant 21 buts et en encaissant dix sur cette période. Son résultat le plus récent est une victoire 1-3 à Séville. Il a également marqué sept buts face au Racing Santander lors d’un succès 7-2. La victoire 5-1 contre le Feyenoord en Ligue des champions et celle obtenue 5-0 face à Valence illustrent aussi la régularité de sa production offensive dans les différentes compétitions.

Aston Villa compte trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire 2-3 sur le terrain de Tottenham Hotspur en Premier League. Le club s’est aussi imposé 2-3 à Club Brugge en Ligue des champions. La défaite 1-2 contre Nottingham Forest est la seule de cette série, au cours de laquelle Aston Villa a inscrit dix buts et en a encaissé neuf.

FC Barcelone contre Aston Villa : bilan des confrontations récentes

Aucune donnée sur les confrontations entre le FC Barcelone et Aston Villa n’a été fournie pour ce match. D’autres informations historiques seront ajoutées dès qu’elles seront disponibles.