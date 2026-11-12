Le FC Barcelone reçoit le Celta Vigo le dimanche 6 décembre 2026 au Spotify Camp Nou, à Barcelone.

Lors de leur dernière confrontation en championnat, en avril 2026, le FC Barcelone s’était imposé de justesse 1-0 au Spotify Camp Nou. Sur leurs cinq dernières confrontations, toutes compétitions confondues, le FC Barcelone compte trois victoires et un nul, contre une seule victoire pour le Celta Vigo.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour FC Barcelone-Celta Vigo, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de FC Barcelone-Celta Vigo en Liga ?

FC Barcelone-Celta Vigo se jouera au Spotify Camp Nou, à Barcelone, le dimanche 6 décembre 2026.

LaLiga - Journée 15 6 déc. 2026 - 09:00 Spotify Camp Nou

Comment acheter des billets pour FC Barcelone-Celta Vigo en Liga ?

Voici les options pour acheter des billets pour le prochain match de Liga entre le FC Barcelone et le Celta Vigo :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle des clubs : Vous pouvez acheter des billets directement sur le site officiel et à la billetterie du FC Barcelone pour les places réservées aux supporters locaux, ou par les canaux officiels du Celta Vigo si vous recherchez une place dans le secteur visiteurs.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont totalement épuisés, il est souvent possible de trouver des places en vente générale sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Liga lorsque les quotas initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour FC Barcelone-Celta Vigo en Liga ?

Voici le détail des prix des billets pour le prochain match de Liga entre le FC Barcelone et le Celta Vigo :

1. Canaux officiels des clubs

Catégorie 3 (derrière les buts) : Environ 195 € pour les gradins classiques.

Environ pour les gradins classiques. Catégorie 2 (virages et places latérales proches des virages) : Environ 200 € dans les gradins inférieurs et supérieurs.

Environ dans les gradins inférieurs et supérieurs. Catégorie 1 (places centrales et places standard haut de gamme) : Environ 240 € pour les emplacements offrant les meilleures vues sur le terrain.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels mis en vente par les clubs sont épuisés, des plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Places les moins chères / derrière les buts : À partir d’environ 130 à 150 € .

À partir d’environ . Places dans les virages et de gamme intermédiaire : Généralement entre 170 et 250 € .

Généralement entre . Prix moyen habituel du marché : Régulièrement entre 290 et plus de 400 €.

FC Barcelone-Celta Vigo en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme du FC Barcelone et du Celta Vigo

Le FC Barcelone a remporté trois de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, et en a perdu deux. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire 3-0 contre Aston Villa en Ligue des champions, tandis que son succès 6-1 face au Deportivo Alavés constitue sa performance la plus convaincante en championnat sur cette période. Sur ces cinq matches, le club a marqué 17 buts et en a encaissé huit, signe d’une approche offensive qui l’a parfois exposé. La défaite 2-1 contre le Real Madrid en Liga et le revers 4-2 face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions sont les deux fausses notes d’une période récente autrement fructueuse.

Le Celta Vigo a remporté deux de ses cinq derniers matches, pour un nul et deux défaites. Sa dernière rencontre s’est achevée sur une défaite 3-0 contre le Rayo Vallecano en Liga, après un revers 1-2 face à l’Union St. Gilloise en Ligue Europa. Une victoire 1-2 contre le Celtic en Ligue Europa et un succès 2-1 face au Deportivo Alavés en Liga offrent quelques motifs d’encouragement, mais ses résultats en championnat se sont dégradés ces dernières semaines. Entre-temps, le Celta a fait match nul 0-0 contre le Real Betis, signant son seul match sans encaisser de but sur cette série de cinq rencontres.

FC Barcelone-Celta Vigo : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte à avril 2026, lorsque le FC Barcelone s’était imposé 1-0 au Spotify Camp Nou en Liga. Sur leurs cinq dernières confrontations, le FC Barcelone compte trois victoires et un nul, contre une victoire pour le Celta Vigo. Le FC Barcelone a inscrit 13 buts lors de ces cinq matches, contre huit pour le Celta, qui ne s’est pas imposé au Camp Nou parmi ces rencontres.