Auxerre reçoit le Paris FC le samedi 7 novembre 2026 au stade de l’Abbé-Deschamps, à Auxerre.

Lors de leur dernière confrontation en championnat, le 8 février 2026 au stade de l’Abbé-Deschamps, les deux équipes se sont quittées sur un match nul 0-0 très disputé. Leur bilan historique face à face est serré, avec un léger avantage pour le Paris FC au fil des décennies.

Retrouvez avec GOAL tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Auxerre contre le Paris FC, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Ligue 1 entre Auxerre et le Paris FC ?

Le coup d’envoi du match entre Auxerre et le Paris FC sera donné le samedi 7 novembre 2026 au stade de l’Abbé-Deschamps, à Auxerre.

Ligue 1 - Journée 10 7 nov. 2026 - 11:15 Stade de l'Abbé-Deschamps

Comment acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre Auxerre et le Paris FC ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre l’AJ Auxerre et le Paris FC au stade de l’Abbé-Deschamps, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : La solution la plus directe et la plus fiable consiste à consulter la billetterie officielle de l’AJ Auxerre pour connaître la mise en vente des billets au tarif normal, les ventes réservées aux membres du club et la disponibilité des places aux guichets.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par le club sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places à tarif normal sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Ligue 1 lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Ligue 1 entre Auxerre et le Paris FC ?

Les prix des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre l’AJ Auxerre et le Paris FC varient selon qu’ils sont achetés par les canaux officiels du club ou sur des plateformes de revente.

1. Canaux officiels du club

Places à tarif normal / tribunes derrière les buts : Les billets à leur prix initial coûtent généralement entre 10 € et 25 € .

Les billets à leur prix initial coûtent généralement entre . Places centrales en tribune principale : Les billets classiques offrant une vue privilégiée coûtent entre 35 € et 60 € .

Les billets classiques offrant une vue privilégiée coûtent entre . Formules VIP et prestations d’hospitalité : Ces offres haut de gamme, comprenant un service de restauration et l’accès à un salon exclusif, commencent à plus de 2 508 € pour une saison complète. Leur prix varie lorsqu’elles sont proposées en supplément pour un match individuel.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente initialement par le club sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix qui dépendent de la demande :

Places classiques / tribunes supérieures : Les prix débutent généralement autour de 50 € à 66 € , selon les places disponibles.

Les prix débutent généralement autour de , selon les places disponibles. Prix moyen du marché : Les billets proposés coûtent généralement autour de 65 € à 75 € en moyenne.

Les billets proposés coûtent généralement autour de en moyenne. Places haut de gamme / centrales : Les places très demandées dans les blocs centraux ou dans les rangées inférieures proches de la ligne médiane peuvent coûter de 100 € à plus de 150 €.

Auxerre contre le Paris FC en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

Forme d’Auxerre et du Paris FC

Auxerre a remporté trois de ses cinq derniers matches et subi deux défaites. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 1-0 contre Nice le 12 septembre, suivie d’un succès 2-1 face à Brest le 20 septembre. Plus tôt dans cette série, le club s’était incliné contre Lyon et Angers, respectivement 3-1 et 1-3, mais sa victoire 4-3 en amical contre Clermont Foot le 2 octobre lui aura redonné confiance. Sur ces cinq matches, Auxerre a marqué 11 buts et en a encaissé huit.

Le Paris FC reste sur une belle série de trois victoires, un nul et aucune défaite lors de ses quatre derniers matches de Ligue 1. Son dernier résultat est une victoire 2-1 contre Strasbourg le 19 septembre. Il s’est également imposé 2-3 à Marseille le 6 septembre. Il a gardé sa cage inviolée à deux reprises en cinq matches et marqué huit buts sur cette série, pour seulement deux encaissés.

Auxerre contre le Paris FC : dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes en Ligue 1 remonte au 8 février 2026, lorsque leur match au stade de l’Abbé-Deschamps s’est terminé sur le score de 0-0. Avant cela, le match aller, en novembre 2025, s’était également conclu par un nul, 1-1. Sur leurs cinq dernières confrontations, toutes compétitions confondues, le Paris FC et Auxerre comptent chacun deux victoires, pour un match nul. Leurs duels ont été serrés aussi bien en Ligue 1 qu’en Ligue 2.