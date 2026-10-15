La Ligue des nations de l’UEFA est de retour : l’Autriche s’apprête à accueillir la République d’Irlande à la Raiffeisen Arena de Linz. Les deux équipes européennes se disputent des points précieux pour la montée dans un groupe compétitif.

GOAL vous donne toutes les informations essentielles sur la date du match, les catégories de prix des billets et la marche à suivre pour réserver vos places.

À quelle heure débute Autriche - République d’Irlande en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA ?

L’Autriche affrontera la République d’Irlande à la Raiffeisen Arena de Linz. L’heure officielle du coup d’envoi reste à confirmer dans les programmes locaux.

UEFA Nations League B - Journée 5 14 nov. 2026 - 14:45 Raiffeisen Arena

Où acheter des billets pour Autriche - République d’Irlande ?

Les billets officiels sont distribués par OETicket, partenaire billetterie officiel de la Fédération autrichienne de football, qui gère les ventes au grand public pour les matches internationaux à domicile. Les supporters ont intérêt à s’inscrire rapidement sur la plateforme pour pouvoir réserver des places dans les catégories standard dès l’ouverture de la vente au public.

Si tous les billets proposés sur le circuit officiel sont vendus ou si certaines catégories de places ne sont plus disponibles sur le site officiel, vous pouvez vous tourner vers des plateformes de revente comme Ticombo.

Combien coûtent les billets pour Autriche - République d’Irlande ?

Sur la billetterie officielle, les billets individuels pour les places standard à la Raiffeisen Arena sont proposés à partir de 48 €.

Lorsque les billets du circuit officiel sont épuisés, les prix d’entrée sur des plateformes de revente comme Ticombo commencent autour de 269 €.

Autriche - République d’Irlande en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de l’Autriche et de la République d’Irlande

L’Autriche aborde ce match avec un bilan récent contrasté : deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres. Elle reste sur une défaite 3-0 contre l’Espagne en Coupe du monde et s’était également inclinée 2-0 face à l’Argentine en phase de groupes. Sa victoire 3-1 contre la Jordanie constitue le temps fort de cette série. Elle a aussi fait preuve de caractère lors d’un nul 3-3 contre l’Algérie, un match à six buts qui a mis en évidence à la fois son potentiel offensif et ses fragilités défensives.

Les cinq derniers matches de la République d’Irlande dessinent un tableau plus régulier. L’équipe de Hallgrimsson a signé deux victoires, deux nuls et une défaite sur cette période. Son résultat le plus récent est un nul 1-1 contre le Canada lors d’un match amical de préparation au tournoi. Une victoire 5-0 contre la Grenade se distingue comme sa performance la plus convaincante, tandis qu’un nul 0-0 face à la Macédoine du Nord et une courte victoire 1-0 contre le Qatar témoignent d’une équipe difficile à déstabiliser.

Autriche - République d’Irlande : les dernières confrontations

Les dernières confrontations entre les deux équipes ont été serrées. Leur rencontre la plus récente s’est achevée sur un nul 1-1 à Dublin, en juin 2017, lors des qualifications pour la Coupe du monde, un résultat à l’image de l’équilibre entre les deux équipes. Sur leurs quatre derniers duels, aucune n’a pris le dessus : l’Autriche compte une victoire, la République d’Irlande également, et deux matches se sont terminés sur un nul. Les buts ont été répartis assez équitablement sur cette série, ce qui confirme que ces confrontations se concluent rarement par une victoire avec une large marge.