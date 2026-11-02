Augsbourg reçoit Mayence 05 le dimanche 22 novembre 2026 à la WWK Arena, à Augsbourg.

Leur dernière confrontation officielle remonte au 7 février 2026, lorsque Mayence s’était imposé 2-0 face à Augsbourg à la Mewa Arena. Lors de leur rencontre précédente, en septembre 2025, Mayence avait également pris le dessus sur Augsbourg à l’extérieur, avec une nette victoire 4-1.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Augsbourg-Mayence 05, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi d’Augsbourg-Mayence 05 en Bundesliga ?

Le coup d’envoi d’Augsbourg-Mayence 05 sera donné à la WWK Arena, à Augsbourg, le dimanche 22 novembre 2026.

Bundesliga - Journée 10 22 nov. 2026 - 09:30 WWK Arena

Comment acheter des billets pour Augsbourg-Mayence 05 en Bundesliga ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Bundesliga entre Augsbourg et Mayence 05, plusieurs possibilités s’offrent à vous selon les disponibilités et vos préférences :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Vous pouvez acheter des billets standard directement sur le site officiel du FC Augsbourg ou auprès du 1. FSV Mayence 05 si vous venez soutenir l’équipe à l’extérieur.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée générale sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Bundesliga lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Augsbourg-Mayence 05 en Bundesliga ?

Voici les prix des billets pour le prochain match de Bundesliga entre le FC Augsbourg et Mayence 05, répartis entre les canaux officiels des clubs et les plateformes de revente :

1. Canaux officiels des clubs

Places debout (tribune des supporters locaux / secteurs ultras) : de 14 à 18 €

de 14 à 18 € Catégorie 3 (virages et tribunes supérieures) : de 49 à 55 €

de 49 à 55 € Catégorie 2 (tribunes latérales et secteurs familiaux) : 58 €

58 € Catégorie 1 (tribune principale et meilleures places) : de 66 à 75 €

de 66 à 75 € Tarifs réduits (enfants, étudiants et seniors) : de 13 à 46 € selon la catégorie de places

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Places revendues à prix d’entrée et billets d’entrée générale : de 40 à 60 €

de 40 à 60 € Places revendues au niveau de la ligne médiane et offrant une vue privilégiée : de 80 à plus de 150 €

de 80 à plus de 150 € Forfaits VIP et billets très demandés à la revente : de 200 à plus de 500 € selon les disponibilités sur le marché et l’emplacement exact de la place

Augsbourg-Mayence 05 en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

Augsbourg-Mayence 05 : la forme des deux équipes

Augsbourg aborde cette rencontre avec une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 4-3 contre Elversberg en Bundesliga. L’équipe s’est également inclinée 3-2 à domicile face au Werder Brême pendant cette série. Parmi les résultats plus encourageants figurent un nul 2-2 sur le terrain du Bayern Munich et un autre 2-2 contre le Bayer Leverkusen. Sur ces cinq matches, Augsbourg a marqué dix buts et en a encaissé huit : une équipe capable de marquer, mais pas encore fiable défensivement.

Mayence 05 compte trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa dernière rencontre s’est terminée par une défaite 3-4 face au Bayer Leverkusen, mais l’équipe avait auparavant gagné 0-1 sur le terrain de Schalke 04 et décroché une victoire 4-3 à l’extérieur contre le Borussia Moenchengladbach. Mayence a inscrit 13 buts et en a concédé huit sur cette période, ce qui en fait l’une des équipes les plus prolifiques du championnat durant cette série.

Augsbourg-Mayence 05 : les confrontations récentes

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à février 2026, lorsque Mayence 05 s’était imposé 2-0 à domicile en Bundesliga. Sur leurs cinq dernières confrontations, Mayence présente le meilleur bilan avec trois victoires, dont un succès 4-1 à Augsbourg en septembre 2025 et une victoire 3-2 au même endroit en septembre 2024. La seule victoire d’Augsbourg sur cette période s’est conclue sur le score de 1-0, tandis qu’un match s’est terminé sans but.