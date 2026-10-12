Augsbourg reçoit l’Union Berlin le samedi 24 octobre 2026 à la WWK Arena, à Augsbourg.

En 20 confrontations toutes compétitions confondues, Augsbourg possède un léger avantage sur l’Union Berlin, avec 7 victoires contre 5, pour 8 matches nuls. Lors de leur dernière rencontre en championnat, en mai 2026, l’Union Berlin s’est largement imposé 4-0 face à Augsbourg au Stadion An der Alten Försterei.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Augsbourg contre l’Union Berlin, notamment où les acheter et à quel prix.

À quelle heure débute le match de Bundesliga entre Augsbourg et l’Union Berlin ?

Bundesliga - Journée 7 24 oct. 2026 - 09:30 WWK Arena

Comment acheter des billets pour le match de Bundesliga entre Augsbourg et l’Union Berlin ?

Voici les principales options pour acheter des billets pour le match Augsbourg contre l’Union Berlin à la WWK Arena :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle du FC Augsbourg : Acheter ses billets directement sur la billetterie en ligne du FC Augsbourg est la solution la plus directe. La vente au grand public ouvre généralement quelques semaines avant le match.

Billetterie officielle de l’Union Berlin : Les supporters de l’Union Berlin qui souhaitent prendre place dans le secteur visiteurs (Gastbereich) doivent acheter leurs billets par les canaux officiels du club, car ces places sont réservées aux membres du club visiteur et distribuées par l’intermédiaire de ses groupes de supporters.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si tous les billets proposés par les clubs sont épuisés, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée générale sur des plateformes de revente telles que StubHub . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Bundesliga lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Bundesliga entre Augsbourg et l’Union Berlin ?

Pour les matches classiques de Bundesliga entre le FC Augsbourg et le 1. FC Union Berlin, les prix des billets se situent généralement dans les fourchettes suivantes :

1. Prix officiels des billets (valeur faciale)

Places debout (ultras / tribune des supporters locaux) : de 14 à 17 €

Places assises dans les virages et les tribunes supérieures : de 24 à 35 €

Tribunes latérales et tribune principale : de 37 à 59 €

Enfants et tarifs réduits : de 13 à 32 € (selon la tribune)

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels vendus par les clubs sont épuisés, les prix affichés sur les plateformes de revente telles que StubHubvarient selon la demande :

Les places d’entrée de gamme ou d’entrée générale sont généralement proposées à partir d’environ 30 à 50 € .

Les places au niveau de la ligne médiane ou particulièrement bien situées peuvent coûter de 60 à plus de 120 € , selon la demande du moment.

Augsbourg contre l’Union Berlin en Bundesliga : Tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Augsbourg et de l’Union Berlin

Augsbourg aborde ce match avec un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 3-2 à domicile face au Werder Brême en Bundesliga, après un nul 2-2 contre le Bayer Leverkusen la semaine précédente. Plus tôt dans cette série, l’équipe de Baum s’est largement imposée 4-1 sur le terrain de l’Eintracht Francfort et 3-0 à domicile contre Schalke. Sur ces cinq matches, Augsbourg a inscrit dix buts et en a encaissé sept.

Le bilan des cinq derniers matches de l’Union Berlin est bien différent. L’équipe de Lustrinelli compte une victoire, un nul et trois défaites sur cette période. Son dernier résultat est une défaite 7-0 sur le terrain du Bayern Munich. Elle s’est également inclinée 3-1 contre Schalke et 4-0 contre le Bayer Leverkusen en championnat. Son unique victoire a été obtenue en Coupe d’Allemagne, 4-2 sur le terrain de l’Eintracht Brunswick. Sur ces cinq rencontres, l’Union a inscrit neuf buts et en a encaissé dix-sept.

Augsbourg contre l’Union Berlin : Les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs a été à sens unique : l’Union Berlin a battu Augsbourg 4-0 à domicile en Bundesliga en mai 2026. Auparavant, Augsbourg et l’Union avaient fait match nul 1-1 en janvier 2026, et Augsbourg s’était imposé 2-1 sur le terrain de l’Union en mai 2025. Sur leurs cinq dernières confrontations, chaque équipe compte deux victoires et un nul, même si la large victoire de l’Union lors de leur dernier duel se détache.