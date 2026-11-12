Augsbourg reçoit le FC Köln le samedi 5 décembre 2026 à la WWK Arena, à Augsbourg.

Les dernières confrontations entre les deux équipes se sont souvent soldées par des matchs nuls : trois de leurs cinq derniers duels se sont terminés sur le score de 1-1. Leur dernière rencontre en championnat a eu lieu en février 2026 à la WWK Arena, où le FC Augsburg s’est imposé 2-0 face au FC Köln sans encaisser de but.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Augsbourg contre le FC Köln, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Bundesliga entre Augsbourg et le FC Köln ?

Le match entre Augsbourg et le FC Köln débute à la WWK Arena, à Augsbourg, le samedi 5 décembre 2026.

Bundesliga - Journée 12 5 déc. 2026 - 09:30 WWK Arena

Comment acheter des billets pour le match de Bundesliga entre Augsbourg et le FC Köln ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le match de Bundesliga entre Augsbourg et le FC Köln :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Vous pouvez acheter des billets directement sur les sites officiels du FC Augsburg et du 1. FC Köln, dans leurs espaces billetterie respectifs. Les membres comme les autres supporters peuvent y accéder à des billets au prix nominal, sous réserve de disponibilité.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont totalement épuisés, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée générale sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matchs de Bundesliga lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Bundesliga entre Augsbourg et le FC Köln ?

Voici une estimation des prix des billets pour le match de Bundesliga entre Augsbourg et le FC Köln :

1. Canaux officiels des clubs

Places debout (tribune des supporters locaux) : de 16 € à 18 € pour les billets au tarif normal.

de 16 € à 18 € pour les billets au tarif normal. Catégorie 3 (angles et tribunes supérieures) : de 27 € à 49 € au tarif adulte standard.

de 27 € à 49 € au tarif adulte standard. Catégorie 2 (tribunes latérales et espaces familles) : de 37 € à 58 € pour les places assises au tarif normal.

de 37 € à 58 € pour les places assises au tarif normal. Catégorie 1 (tribune principale et places les mieux situées) : de 43 € à 75 € selon l’emplacement exact du bloc.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets dont le prix dépend de la demande :

Places les moins chères à la revente : de 40 € à 60 €.

de 40 € à 60 €. Places à la revente près de la ligne médiane et offrant une vue privilégiée : de 80 € à 170 €.

de 80 € à 170 €. Places très demandées et formules VIP : de 200 € à plus de 450 €.

Augsbourg contre le FC Köln en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Augsbourg et du FC Köln

Augsbourg aborde ce match avec un bilan d’une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres officielles, pour dix buts inscrits et huit encaissés. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 1-2 à domicile contre Fribourg. Auparavant, le club avait fait match nul 2-2 sur le terrain du Bayern Munich et tenu l’Union Berlin en échec (1-1). Mais deux défaites consécutives, dont un revers 3-4 face à Elversberg, soulignent les fragilités défensives auxquelles l’équipe de Baum doit remédier.

Lors de ses cinq derniers matchs officiels, le FC Köln a enregistré deux victoires, deux nuls et une défaite, avec neuf buts marqués et trois encaissés. Son dernier résultat est un nul 1-1 sur le terrain de l’Union Berlin, après une nette victoire 5-0 contre ce même adversaire en Coupe d’Allemagne. Sa seule défaite sur cette période a eu lieu sur le terrain de l’Eintracht Francfort, où le FC Köln s’est incliné 0-1. Le FC Köln s’est montré plus solide défensivement qu’Augsbourg au cours de cette série.

Augsbourg contre le FC Köln : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à février 2026, lorsqu’Augsbourg s’est imposé 2-0 à domicile en Bundesliga. Sur leurs cinq dernières confrontations, Augsbourg compte une victoire, tout comme le FC Köln, tandis que trois matchs se sont terminés par un nul. Trois de ces cinq rencontres se sont achevées sur le score de 1-1, signe de duels serrés et disputés entre les deux clubs.