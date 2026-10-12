L’Athletic Bilbao reçoit Getafe le dimanche 25 octobre 2026 à San Mamés, à Bilbao.

Historiquement, les confrontations entre ces deux équipes ont été particulièrement serrées et disputées : le match nul est le résultat le plus fréquent dans l’ensemble de leurs rencontres en première division espagnole. Lors de leur précédente confrontation en championnat, en avril 2026, Getafe CF s’est imposé 2-0 face à l’Athletic Club à l’Estadio Coliseum.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Athletic Bilbao-Getafe, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi d’Athletic Bilbao-Getafe en Liga ?

Le coup d’envoi d’Athletic Bilbao-Getafe sera donné à San Mamés, à Bilbao, le dimanche 25 octobre 2026.

LaLiga - Journée 10 25 oct. 2026 - 09:00 San Mames

Comment acheter des billets pour Athletic Bilbao-Getafe en Liga ?

Pour acheter des billets pour Athletic Bilbao-Getafe à San Mamés, plusieurs options officielles et de revente s’offrent à vous, selon vos préférences et les disponibilités :

1. Canaux officiels du club

Vente au grand public : Les billets officiels d’entrée générale sont vendus directement sur le site officiel de l’Athletic Club et aux guichets du stade San Mamés. La vente au grand public débute généralement environ 3 à 4 semaines avant le match.

Prévente pour les membres du Club Athletic et les abonnés : Les membres officiels du club ou les détenteurs de la carte de supporter « Club Athletic » bénéficient d’un accès prioritaire pour acheter jusqu’à deux billets par supporter, généralement 3 à 4 jours avant le début de la vente au grand public.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets officiels du club sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée générale sur des plateformes de revente comme StubHub . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Liga lorsque les billets proposés par les canaux officiels sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Athletic Bilbao-Getafe en Liga ?

Le prix des billets pour Athletic Bilbao-Getafe à San Mamés varie selon l’emplacement et le canal de vente :

1. Tarifs officiels du club

Tribune supérieure et virages (Fondos) : de 30 € à 55 €

Tribune inférieure et tribunes latérales (Tribuna Principal / Este) : de 60 € à 110 €

Accès VIP et prestations d’hospitalité : de 180 € à 300 € et plus

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels vendus par le club sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHubproposent des billets à des prix qui dépendent de la demande :

Premiers prix / entrée générale : de 73 € à 85 €

Places latérales en catégorie intermédiaire : de 90 € à 150 €

Catégorie 1 et places premium à la revente : de 160 € à 250 € et plus

Athletic Bilbao-Getafe en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Athletic Bilbao et de Getafe

L’Athletic Bilbao compte deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches de Liga. Sa dernière rencontre s’est achevée sur un nul 0-0 à domicile contre le Deportivo Alaves, le 19 septembre. Le club a également fait match nul 1-1 contre Elche. Le résultat marquant de cette série est une victoire 3-0 à domicile face à l’Atletico Madrid, le 5 septembre. La seule défaite de Bilbao est survenue contre Barcelone, qui s’est imposé 2-0 en août.

Getafe compte une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches de Liga. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 contre Malaga, le 20 septembre, qui a mis fin à une série de deux défaites consécutives. Avant cela, l’équipe de Bordalas avait fait match nul 1-1 contre le Deportivo de A Coruna et le Celta Vigo, et s’était inclinée 1-0 face au Real Betis et à Osasuna.

Athletic Bilbao-Getafe : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes a eu lieu en Liga le 5 avril 2026, lorsque Getafe s’est imposé 2-0 à domicile contre l’Athletic Bilbao. Auparavant, l’Athletic l’avait emporté 1-0 sur le terrain de Getafe en octobre 2025. Sur les cinq dernières confrontations répertoriées, l’Athletic Bilbao compte trois victoires contre une pour Getafe, ainsi qu’un match nul, 1-1 à San Mamés en août 2024.