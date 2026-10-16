L’Athletic Bilbao reçoit la Real Sociedad le dimanche 1er novembre 2026 au stade San Mamés, à Bilbao.

Historiquement, les confrontations entre les deux équipes sont très disputées, sur fond de fierté, de suprématie régionale et de ferveur des supporters dans tout le Pays basque. Lors de leurs dernières rencontres officielles, en demi-finales de la Coupe du Roi 2025-2026, la Real Sociedad a pris le dessus en s’imposant 1-0 sur l’ensemble des deux matches.

GOAL vous explique tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Athletic Bilbao contre Real Sociedad, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand se joue Athletic Bilbao contre Real Sociedad en Liga ?

Le match entre l’Athletic Bilbao et la Real Sociedad se joue au stade San Mamés, à Bilbao, le dimanche 1er novembre 2026.

LaLiga - Journée 11 1 nov. 2026 - 15:00 San Mames

Comment acheter des billets pour Athletic Bilbao contre Real Sociedad en Liga ?

Pour acheter des billets pour le match de Liga entre l’Athletic Bilbao et la Real Sociedad, plusieurs options s’offrent à vous, auprès des canaux officiels ou sur le marché de la revente :

1. Canaux officiels du club

Site officiel de l’Athletic Club : Vous pouvez acheter des billets classiques ou des prestations d’hospitalité VIP directement sur le site officiel de l’Athletic Club. Les membres du Club Athletic bénéficient également d’un accès aux préventes.

Billetterie officielle : Il est parfois possible de se procurer des billets physiques ou d’obtenir de l’aide les jours précédant le match aux guichets du stade San Mamés, à Bilbao.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par le club sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Liga lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Athletic Bilbao contre Real Sociedad en Liga ?

Le prix des billets pour le prochain match de Liga entre l’Athletic Bilbao et la Real Sociedad au stade San Mamés varie selon qu’ils sont achetés auprès du club ou sur une plateforme de revente.

1. Canaux officiels du club

Billets classiques : Les billets standard achetés directement auprès du club coûtent généralement entre 30 € et 240 € , selon la catégorie et l’emplacement exact de la place dans le stade San Mamés.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets mis en vente par le club sont écoulés, des plateformes de revente comme StubHubproposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Places standard à la revente : Les prix démarrent autour de 150 € à 260 € pour les places en tribune haute ou offrant une vue standard. Les annonces affichent en moyenne des prix plus élevés en raison de la forte demande pour le derby basque.

Places premium et de catégorie 1 à la revente : Les places bien situées en tribune basse et celles offrant une vue centrale coûtent entre 270 € et plus de 500 € l’unité.

Prestations d’hospitalité VIP à la revente : Les prestations d’hospitalité et les formules VIP revendues démarrent généralement autour de 340 € à 370 € et peuvent coûter davantage selon les disponibilités.

Athletic Bilbao contre Real Sociedad en Liga : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de l’Athletic Bilbao et de la Real Sociedad

L’Athletic Bilbao compte deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches de Liga. Sa dernière rencontre s’est soldée par un nul 0-0 à domicile face au Deportivo Alaves, après un nul 1-1 contre Elche. Le temps fort de cette série a été une victoire 3-0 contre l’Atlético Madrid à San Mamés. Un succès 2-0 à l’extérieur face au Celta Vigo est également à retenir. Sa seule défaite sur cette période a été concédée contre Barcelone (2-0). Bilbao a marqué six buts et en a encaissé trois lors de ces cinq rencontres.

La Real Sociedad compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son dernier résultat est une victoire 3-2 à Valence en Liga. Elle s’est également imposée 3-2 sur le terrain d’Elche. Elle a perdu 3-0 contre l’Atlético Madrid en championnat et s’est inclinée 2-1 face à l’AFC Bournemouth en Ligue Europa. La Real Sociedad a marqué neuf buts et en a encaissé huit lors de ces cinq rencontres.

Athletic Bilbao contre Real Sociedad : Les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs a eu lieu en Coupe du Roi le 4 mars 2026, lorsque la Real Sociedad a battu l’Athletic Bilbao 1-0. Les équipes s’étaient également affrontées dans la même compétition plus tôt cette saison-là, la Real Sociedad s’imposant 1-0 à San Mamés en février 2026. Sur leurs cinq dernières confrontations, la Real Sociedad compte trois victoires, contre aucune pour l’Athletic Bilbao, ainsi que deux nuls. Bilbao s’est toutefois imposé 3-2 sur le terrain de la Real Sociedad en Liga en novembre 2025, signe que leurs confrontations restent disputées.