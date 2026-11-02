Comment acheter des billets pour Aston Villa-Sunderland : prix pour ce match de Premier League, informations sur la rencontre, ventes de dernière minute et plus encore

Aston Villa reçoit Sunderland le samedi 21 novembre 2026 à Villa Park, à Birmingham.

Lors de leurs récentes confrontations, Aston Villa a pris l’ascendant et reste invaincu face à Sunderland sur les quatre derniers matches. Leur dernière rencontre en Premier League, le 19 avril 2026, a donné lieu à un match à sept buts à Villa Park, remporté de justesse 4-3 par Aston Villa.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Aston Villa contre Sunderland, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand se joue Aston Villa contre Sunderland en Premier League ?

Aston Villa contre Sunderland se joue le samedi 21 novembre 2026 à Villa Park, à Birmingham.

Premier League - Journée 11 21 nov. 2026 - 10:00 Villa Park

Comment acheter des billets pour Aston Villa contre Sunderland en Premier League ?

Voici les principales options pour acheter des billets pour Aston Villa contre Sunderland :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Vous pouvez acheter vos billets directement sur les sites officiels de billetterie d’Aston Villa et de Sunderland. C’est le moyen le plus sûr et le plus fiable d’obtenir des places au prix initial, sous réserve des conditions d’adhésion ou du nombre de points de fidélité requis.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Aston Villa contre Sunderland en Premier League ?

Le prix des billets pour le match de Premier League entre Aston Villa et Sunderland varie selon que vous les achetez auprès des clubs ou sur le marché de la revente :

1. Canaux officiels des clubs

Billets adultes classiques : Les prix se situent généralement entre 49 £ et 99 £ .

Les prix se situent généralement entre . Billets à tarif réduit : Les tarifs réduits pour les personnes de 66 ans et plus, les jeunes adultes de moins de 21 ans et les membres des forces armées se situent généralement entre 41 £ et 89 £ .

Les tarifs réduits pour les personnes de 66 ans et plus, les jeunes adultes de moins de 21 ans et les membres des forces armées se situent généralement entre . Formules hospitalité et VIP : Les offres officielles d’hospitalité et d’accès aux salons les jours de match débutent à plus de 130 £ et peuvent coûter nettement plus cher selon la catégorie de restauration et de places choisie.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Billets classiques en revente : Les places classiques proposées à la revente commencent généralement autour de 71 £ pour des sièges dans les tribunes supérieures ou derrière les buts, selon la demande globale.

Les places classiques proposées à la revente commencent généralement autour de pour des sièges dans les tribunes supérieures ou derrière les buts, selon la demande globale. Places premium en revente : Les places offrant une vue privilégiée depuis les tribunes latérales ou situées dans les tribunes inférieures, plus près du terrain, coûtent souvent entre 200 £ et plus de 400 £.

Aston Villa contre Sunderland en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Aston Villa et de Sunderland

Aston Villa aborde ce match avec quatre victoires et un nul lors de ses cinq dernières sorties, toutes compétitions confondues. Son dernier résultat est une victoire 1-0 en Premier League sur le terrain de Newcastle United, après un succès 6-0 contre Fenerbahce en Ligue des champions. Villa s’est également imposé 2-3 sur le terrain de Tottenham Hotspur pendant cette série. Sur ces cinq matches, l’équipe a inscrit 14 buts et en a encaissé cinq, ne laissant échapper des points que lors d’un nul 2-2 face à Brentford.

Sunderland arrive avec deux victoires et trois défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 2-0 en Premier League sur le terrain de Bournemouth, après une victoire 1-2 contre Torreense en Ligue Europa. L’équipe de Le Bris a marqué sept buts et en a encaissé neuf sur cette série de cinq matches. Ses défaites en Premier League face à Bournemouth, Brighton et Manchester City illustrent son irrégularité en championnat.

Aston Villa contre Sunderland : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre ces clubs a eu lieu en Premier League le 19 avril 2026. Aston Villa avait alors battu Sunderland 4-3 à Villa Park au terme d’un match riche en buts. Auparavant, les deux équipes avaient fait match nul 1-1 au Stadium of Light en septembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations recensées, Villa présente le meilleur bilan. Cette série comprend également deux rencontres de Championship, en 2017 et 2018, remportées par Villa.