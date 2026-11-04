Comment acheter des billets pour Aston Villa-Sunderland : prix en Premier League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Aston Villa reçoit Sunderland le samedi 21 novembre 2026 à Villa Park, à Birmingham.

Lors de leurs récentes confrontations, Aston Villa a eu l’avantage et reste invaincu lors de ses quatre derniers matches contre Sunderland. Leur plus récent duel en Premier League, le 19 avril 2026, a donné lieu à un match à sept buts à Villa Park, remporté de justesse par Aston Villa (4-3).

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Aston Villa-Sunderland, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Premier League entre Aston Villa et Sunderland ?

Le coup d’envoi du match entre Aston Villa et Sunderland sera donné à Villa Park, à Birmingham, le samedi 21 novembre 2026.

Premier League - Journée 11 21 nov. 2026 - 10:00 Villa Park

Comment acheter des billets pour le match de Premier League entre Aston Villa et Sunderland ?

Voici les principales possibilités pour acheter des billets pour Aston Villa-Sunderland :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Vous pouvez acheter vos billets directement sur les sites de billetterie officiels d’Aston Villa et de Sunderland. C’est le moyen le plus sûr et le plus fiable d’obtenir des places au prix nominal, sous réserve des conditions d’adhésion ou du nombre de points de fidélité requis.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places standard sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Premier League entre Aston Villa et Sunderland ?

Les prix des billets pour le match de Premier League entre Aston Villa et Sunderland varient selon que vous les achetez auprès des clubs ou sur le marché de la revente :

1. Canaux officiels des clubs

Billets adultes en places standard : Les prix se situent généralement entre 49 £ et 99 £ .

Les prix se situent généralement entre . Billets à tarif réduit : Les tarifs réduits pour les personnes de 66 ans et plus, les jeunes adultes de moins de 21 ans et les membres des forces armées se situent généralement entre 41 £ et 89 £ .

Les tarifs réduits pour les personnes de 66 ans et plus, les jeunes adultes de moins de 21 ans et les membres des forces armées se situent généralement entre . Offres hospitalité et VIP : Les offres officielles d’hospitalité et d’accès aux salons les jours de match débutent à plus de 130 £ et peuvent coûter nettement plus cher selon la formule de restauration et l’emplacement des places.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, des plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Billets standard en revente : Les places standard proposées commencent généralement autour de 71 £ dans les tribunes supérieures ou derrière les buts, selon la demande globale.

Les places standard proposées commencent généralement autour de dans les tribunes supérieures ou derrière les buts, selon la demande globale. Places haut de gamme en revente : Les places offrant une vue privilégiée le long du terrain ou situées dans les tribunes inférieures, plus près de la pelouse, coûtent souvent entre 200 £ et plus de 400 £.

Aston Villa-Sunderland en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Aston Villa et de Sunderland

Aston Villa aborde ce match avec quatre victoires et un nul lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 sur le terrain de Newcastle United en Premier League, après un succès 6-0 contre Fenerbahce en Ligue des champions. Durant cette série, Villa s’est également imposé 2-3 sur le terrain de Tottenham Hotspur. En cinq matches, l’équipe a inscrit 14 buts et en a encaissé cinq. Ses seuls points perdus l’ont été lors d’un nul 2-2 contre Brentford.

Sunderland se présente avec deux victoires et trois défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa plus récente rencontre s’est soldée par une défaite 2-0 sur le terrain de Bournemouth en Premier League, après une victoire 1-2 chez Torreense en Ligue Europa. L’équipe de Le Bris a inscrit sept buts et en a encaissé neuf sur cette série de cinq matches. Ses défaites en Premier League contre Bournemouth, Brighton et Manchester City illustrent son irrégularité sur la scène nationale.

Aston Villa-Sunderland : les dernières confrontations

La plus récente rencontre entre les deux clubs a eu lieu en Premier League le 19 avril 2026. Aston Villa s’était imposé 4-3 contre Sunderland à Villa Park au terme d’un match riche en buts. Auparavant, les deux équipes avaient fait match nul 1-1 au Stadium of Light en septembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations recensées, Villa présente le meilleur bilan. Cette série comprend également deux rencontres de Championship, en 2017 et 2018, remportées par Villa.