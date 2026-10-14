Aston Villa reçoit Fulham le samedi 31 octobre 2026 à Villa Park, à Birmingham.

Lors de leur précédente rencontre en championnat, en avril 2026, Fulham s’était imposé de justesse 1-0 à Craven Cottage. Sur leurs cinq derniers affrontements toutes compétitions confondues avant ce match, Aston Villa a généralement eu le dessus, avec trois victoires.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Aston Villa contre Fulham, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Premier League entre Aston Villa et Fulham ?

Le match entre Aston Villa et Fulham débute le samedi 31 octobre 2026 à Villa Park, à Birmingham.

Premier League - Journée 9 31 oct. 2026 - 16:00 Villa Park

Comment acheter des billets pour le match de Premier League entre Aston Villa et Fulham ?

Pour acheter des billets pour le match de Premier League entre Aston Villa et Fulham, plusieurs possibilités s’offrent à vous selon les disponibilités et vos préférences :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Vous pouvez consulter directement les sites officiels d’Aston Villa ou du Fulham FC. Pour les matches à domicile, les billets sont d’abord proposés aux membres du club et aux détenteurs d’un abonnement, avant une éventuelle mise en vente au grand public selon les disponibilités.

Offres d’hospitalité officielles : Les deux clubs proposent des offres d’hospitalité haut de gamme les jours de match, comprenant des sièges rembourrés, des possibilités de restauration et l’accès à des salons. Elles peuvent être achetées directement sur les sites officiels des clubs, même si les billets standard sont épuisés.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont totalement épuisés, il est souvent possible de trouver des billets standard sur des plateformes de revente comme StubHub . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les billets mis en vente initialement sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Premier League entre Aston Villa et Fulham ?

Le prix des billets pour le match entre Aston Villa et Fulham varie selon la catégorie de places, le statut de membre et le type d’offre.

1. Canaux officiels des clubs

Billets standard pour adultes : Ils coûtent généralement entre 49 £ et 99 £ , selon la zone où se trouve la place.

Billets à tarif réduit : Les tarifs réduits, notamment pour les personnes âgées de 66 ans et plus, les jeunes adultes de moins de 21 ans ou les membres des forces armées, se situent généralement entre 41 £ et 89 £ .

Billets pour les jeunes et les enfants : Les prix baissent nettement pour les jeunes supporters et les enfants : les billets des catégories jeunes coûtent souvent entre 21 £ et 50 £ selon la catégorie de places.

Adhésions aux clubs : Pour acheter des billets au prix initial, une adhésion adulte au club, coûtant environ 50 £ à 60 £ (frais obligatoires compris), est nécessaire au préalable.

Offres d’hospitalité et VIP : Les offres d’hospitalité haut de gamme les jours de match, avec accès à un salon et possibilités de restauration, débutent à plus de 130 £ et peuvent coûter nettement davantage selon la catégorie de l’offre.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHubproposent des billets dont le prix dépend de la demande :

Prix de départ à la revente : Les billets commencent aux alentours de 60 £ à 90 £ pour des places en tribune supérieure ou derrière les buts, selon la demande.

Prix moyens sur le marché : Les places standard sur les principaux sites de revente coûtent généralement entre 100 £ et 200 £ . Les prix fluctuent selon la proximité de la date du match et la forme actuelle des deux équipes.

Places haut de gamme à la revente : Sur le marché de la revente, les places offrant une vue privilégiée le long du terrain ou situées dans les tribunes inférieures, plus près de l’action, coûtent souvent entre 200 £ et plus de 400 £ .

Aston Villa contre Fulham en Premier League : Tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Aston Villa et de Fulham

Aston Villa aborde ce match avec un bilan contrasté de deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Son meilleur résultat sur cette période est une victoire 3-2 sur le terrain de Tottenham Hotspur en Premier League, tandis qu’un succès 3-2 chez le Club Brugge en Ligue des champions a montré que l’équipe d’Emery pouvait obtenir des résultats à l’extérieur. La défaite 2-1 à domicile contre Nottingham Forest reste le point bas de cette série. Villa a inscrit neuf buts et en a encaissé sept lors de ces cinq matches, signe d’une équipe qui se crée des occasions mais reste vulnérable en défense.

Les cinq derniers matches de Fulham témoignent d’un manque de régularité, avec une victoire, deux nuls et deux défaites. Sa dernière rencontre de Premier League s’est soldée par un nul 1-1 sur le terrain de Manchester United, après un match nul et vierge à Liverpool. Une victoire en Carabao Cup chez West Ham United constitue son résultat le plus marquant, mais deux défaites consécutives en championnat contre Crystal Palace et Sunderland plus tôt dans cette série illustrent les difficultés rencontrées par l’équipe d’Arbeloa. Fulham a marqué six buts et en a encaissé sept lors de ces cinq matches.

Aston Villa contre Fulham : Les derniers face-à-face

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à avril 2026, lorsque Fulham s’est imposé 1-0 à domicile contre Aston Villa en Premier League. Sur leurs cinq derniers affrontements, Villa affiche le meilleur bilan global avec trois victoires, tandis que Fulham compte une victoire et qu’un autre match a également tourné à son avantage. Le résultat le plus net de Villa dans cette série est une victoire 3-1 à domicile en septembre 2025.