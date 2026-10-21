Les deux équipes s’affrontent dans la nouvelle formule élargie de la phase de ligue, où prendre trois points est crucial pour décrocher une place en phase à élimination directe. Cette rencontre marque leur premier affrontement officiel sur la scène européenne depuis leur duel en deux manches lors des qualifications de la Ligue Europa, en août 2011.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Roma-Slovan Bratislava, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Ligue des champions entre la Roma et le Slovan Bratislava ?

Le coup d’envoi de Roma-Slovan Bratislava sera donné au Stadio Olimpico, à Rome, le mardi 20 octobre 2026.

Ligue des Champions - Journée 3 20 oct. 2026 - 15:00 Stadio Olimpico, Rome

Comment acheter des billets pour le match de Ligue des champions entre la Roma et le Slovan Bratislava ?

La façon d’acheter des billets pour AS Roma-ŠK Slovan Bratislava dépend de votre choix : prendre place parmi les supporters locaux au Stadio Olimpico ou rejoindre ceux de l’équipe visiteuse.

1. Billetterie officielle de l’AS Roma

Places en vente générale : Le moyen le plus direct est de passer par la billetterie officielle en ligne de l’AS Roma. Les billets sont mis en vente par étapes : les abonnés et les membres officiels du club bénéficient d’un accès prioritaire avant l’ouverture de la vente au grand public.

2. Contingent réservé aux supporters visiteurs (ŠK Slovan Bratislava)

Secteur des supporters visiteurs : Les supporters visiteurs qui souhaitent prendre place dans le secteur qui leur est réservé ( Distinti Nord Ovest / Settore Ospiti ) doivent acheter leurs billets directement auprès du ŠK Slovan Bratislava, par les canaux officiels du club ou auprès de groupes de supporters agréés, et non sur le site du club hôte.

Combien coûtent les billets pour le match de Ligue des champions entre la Roma et le Slovan Bratislava ?

Les prix des billets pour AS Roma-ŠK Slovan Bratislava en Ligue des champions de l’UEFA, au Stadio Olimpico, varient selon la catégorie et la plateforme d’achat :

1. Places en vente générale auprès de l’AS Roma (prix officiel)

Sur la billetterie officielle de l’AS Roma, les prix suivent généralement la grille tarifaire habituelle de la Ligue des champions :

Curva Sud / Curva Nord (derrière les buts) : de 30 à 50 €

Distinti (secteurs d’angle) : de 50 à 80 €

Tribuna Tevere (tribune latérale) : de 80 à 130 €

Tribuna Monte Mario (tribune principale) : de 120 à plus de 200 €

2. Marché secondaire des billets

Si les billets officiels sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub affichent les fourchettes de prix suivantes, selon la demande et l’emplacement des sièges :

Prix de départ : Les billets à la revente sont actuellement proposés à partir d’environ 100 à 105 € pour les places les moins chères.

Prix moyen à la revente : Les places de catégorie intermédiaire et en tribune centrale coûtent généralement entre 140 et 250 € par billet.

Roma-Slovan Bratislava en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Roma et du Slovan Bratislava

La Roma compte trois victoires et deux nuls sur ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Elle reste sur un nul 2-2 face à l’Inter Milan en Serie A, après avoir mené 2-0 à la mi-temps. Auparavant, elle avait battu le Torino 2-0 à l’extérieur et fait match nul 1-1 contre Fenerbahçe en Ligue des champions. Sur ces cinq rencontres, la Roma a inscrit huit buts et en a encaissé cinq.

Le Slovan Bratislava a remporté deux de ses cinq derniers matches, pour un nul et deux défaites. Son dernier résultat est une victoire 2-1 contre Komarno en première division slovaque, mais il avait été battu 6-1 par le Paris Saint-Germain lors de son précédent match de Ligue des champions. Il a également fait match nul 3-3 contre Žilina en championnat au cours de cette série, encaissant neuf buts sur ces cinq rencontres.

Roma-Slovan Bratislava : les précédents récents

Ces deux clubs se sont déjà rencontrés deux fois, lors des qualifications de la Ligue Europa en août 2011. La confrontation a été serrée : le Slovan a remporté le match aller 1-0 à Bratislava, avant que la Roma ne fasse match nul 1-1 à domicile au retour. Le bilan de ces deux rencontres est équilibré, avec une victoire pour chaque équipe, tandis que le Slovan s’est imposé 2-1 sur l’ensemble de la confrontation.