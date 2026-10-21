Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Ligue des Champions
team-logoRoma
Stadio Olimpico, Rome
team-logoSlovan Bratislava
Roma vs Slovan TicketsRoma vs Slovan Hospitality
GOAL-e
Avec le concours de

Comment acheter des billets pour AS Rome-Slovan Bratislava : prix en Ligue des champions, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

SHOPPING
Tickets
Roma
Slovan Bratislava
Ligue des Champions

La Roma affronte le Slovan Bratislava en Ligue des champions. Voici comment vous procurer vos billets.

Les deux équipes s’affrontent dans la nouvelle formule élargie de la phase de ligue, où prendre trois points est crucial pour décrocher une place en phase à élimination directe. Cette rencontre marque leur premier affrontement officiel sur la scène européenne depuis leur duel en deux manches lors des qualifications de la Ligue Europa, en août 2011.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Roma-Slovan Bratislava, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Ligue des champions entre la Roma et le Slovan Bratislava ?

Le coup d’envoi de Roma-Slovan Bratislava sera donné au Stadio Olimpico, à Rome, le mardi 20 octobre 2026.

crest
Ligue des Champions - Journée 3
Stadio Olimpico, Rome

Comment acheter des billets pour le match de Ligue des champions entre la Roma et le Slovan Bratislava ?

La façon d’acheter des billets pour AS Roma-ŠK Slovan Bratislava dépend de votre choix : prendre place parmi les supporters locaux au Stadio Olimpico ou rejoindre ceux de l’équipe visiteuse.

1. Billetterie officielle de l’AS Roma

  • Places en vente générale : Le moyen le plus direct est de passer par la billetterie officielle en ligne de l’AS Roma. Les billets sont mis en vente par étapes : les abonnés et les membres officiels du club bénéficient d’un accès prioritaire avant l’ouverture de la vente au grand public.

2. Contingent réservé aux supporters visiteurs (ŠK Slovan Bratislava)

  • Secteur des supporters visiteurs : Les supporters visiteurs qui souhaitent prendre place dans le secteur qui leur est réservé (Distinti Nord Ovest / Settore Ospiti) doivent acheter leurs billets directement auprès du ŠK Slovan Bratislava, par les canaux officiels du club ou auprès de groupes de supporters agréés, et non sur le site du club hôte.

Combien coûtent les billets pour le match de Ligue des champions entre la Roma et le Slovan Bratislava ?

Les prix des billets pour AS Roma-ŠK Slovan Bratislava en Ligue des champions de l’UEFA, au Stadio Olimpico, varient selon la catégorie et la plateforme d’achat :

1. Places en vente générale auprès de l’AS Roma (prix officiel)

Sur la billetterie officielle de l’AS Roma, les prix suivent généralement la grille tarifaire habituelle de la Ligue des champions :

  • Curva Sud / Curva Nord (derrière les buts) : de 30 à 50 €
  • Distinti (secteurs d’angle) : de 50 à 80 €
  • Tribuna Tevere (tribune latérale) : de 80 à 130 €
  • Tribuna Monte Mario (tribune principale) : de 120 à plus de 200 €

2. Marché secondaire des billets

Si les billets officiels sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub affichent les fourchettes de prix suivantes, selon la demande et l’emplacement des sièges :

  • Prix de départ : Les billets à la revente sont actuellement proposés à partir d’environ 100 à 105 € pour les places les moins chères.
  • Prix moyen à la revente : Les places de catégorie intermédiaire et en tribune centrale coûtent généralement entre 140 et 250 € par billet.

Roma-Slovan Bratislava en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Roma et du Slovan Bratislava

La Roma compte trois victoires et deux nuls sur ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Elle reste sur un nul 2-2 face à l’Inter Milan en Serie A, après avoir mené 2-0 à la mi-temps. Auparavant, elle avait battu le Torino 2-0 à l’extérieur et fait match nul 1-1 contre Fenerbahçe en Ligue des champions. Sur ces cinq rencontres, la Roma a inscrit huit buts et en a encaissé cinq.

Le Slovan Bratislava a remporté deux de ses cinq derniers matches, pour un nul et deux défaites. Son dernier résultat est une victoire 2-1 contre Komarno en première division slovaque, mais il avait été battu 6-1 par le Paris Saint-Germain lors de son précédent match de Ligue des champions. Il a également fait match nul 3-3 contre Žilina en championnat au cours de cette série, encaissant neuf buts sur ces cinq rencontres.

ROM

ROM - Forme

TOR
V0-2
INT
N2-2
COM
N0-0
RMA
D3-4
GEN
V2-0
But marqué (encaissé)
9/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
SBR

SBR - Forme

MIT
V1-3
KOM
V1-2
SKA
N1-1
VFB
D0-3
TRN
V0-3
But marqué (encaissé)
9/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Roma-Slovan Bratislava : les précédents récents

Ces deux clubs se sont déjà rencontrés deux fois, lors des qualifications de la Ligue Europa en août 2011. La confrontation a été serrée : le Slovan a remporté le match aller 1-0 à Bratislava, avant que la Roma ne fasse match nul 1-1 à domicile au retour. Le bilan de ces deux rencontres est équilibré, avec une victoire pour chaque équipe, tandis que le Slovan s’est imposé 2-1 sur l’ensemble de la confrontation.

Face à face

RomaNulSlovan Bratislava
0
1
1
Europa League Qualification
Roma badge
Roma
ROM
1
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SBR
1
FDM
Europa League Qualification
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SBR
1
Roma badge
Roma
ROM
0
FDM
1Buts marqués2
Matchs au-delà des 2.5 buts0/2
Les deux équipes ont marqué1/2
#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
N
V
V
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
5
FC BarceloneFC BarceloneBAR
3201116+56
D
V
V
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
7
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
8
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
10
Bétis SévilleBétis SévilleBET
220064+26
V
V
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
12
Bayern MunichBayern MunichFCB
211083+54
N
V
13
RomaRomaROM
311185+34
V
D
N
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
N
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
N
V
D
16
PSVPSVPSV
31112204
V
D
N
17
ComoComoCOM
210164+23
D
V
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
D
21
LensLensRCL
210134-13
D
V
22
SSC NaplesSSC NaplesNAP
310257-23
V
D
D
23
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
V
D
24
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
27
AEK AthenesAEK AthenesAEK
310238-53
D
D
V
28
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
N
D
N
29
VikingVikingVIK
201146-21
N
D
30
Slavia PragueSlavia PragueSLP
301247-31
N
D
D
31
InterInterINT
200246-20
D
D
32
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
33
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
D
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google