Arsenal reçoit le Real Madrid le mercredi 9 décembre 2026 à l’Emirates Stadium, à Londres.

Les deux géants européens se sont plus récemment affrontés en quarts de finale de la Ligue des champions 2024-2025. Arsenal s’est imposé 5-1 sur l’ensemble des deux matches, remportant le match aller 3-0 à l’Emirates Stadium, puis le retour 2-1 au Bernabéu.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Arsenal-Real Madrid, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute Arsenal-Real Madrid en Ligue des champions ?

Arsenal-Real Madrid se joue à l’Emirates Stadium, à Londres, le mercredi 9 décembre 2026.

Comment acheter des billets pour Arsenal-Real Madrid en Ligue des champions ?

Voici les options disponibles pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue des champions entre Arsenal et le Real Madrid :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Acheter directement sur la billetterie officielle d’Arsenal ou via sa plateforme d’adhésion est la méthode la plus sûre et la plus fiable. La vente passe généralement par un tirage au sort ou par des périodes de priorité réservées aux membres et aux abonnés.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par le club sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Ligue des champions lorsque les places distribuées par les canaux officiels sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Arsenal-Real Madrid en Ligue des champions ?

Voici les prix des billets pour le match de Ligue des champions entre Arsenal et le Real Madrid :

1. Canaux officiels du club

Tirages au sort classiques du club et billets pour les membres : Les prix vont généralement d’environ 45 € à 135 €.

Les prix vont généralement d’environ Places Club Level et offres d’hospitalité : Les prix commencent autour de 450 € et vont jusqu’à 1 200 € et plus.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus par les canaux officiels du club sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub affichent des prix qui varient selon la demande :

Tribune haute et places derrière les buts : Les prix commencent généralement autour de 475 € à 520 € .

Les prix commencent généralement autour de . Places latérales et places premium en tribune basse : Les prix se situent généralement entre 580 € et 750 € et plus .

Les prix se situent généralement entre . Places VIP et catégories exclusives à la revente : Les prix vont de 1 000 € à plus de 5 500 €.

Arsenal-Real Madrid en Ligue des champions : Tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Arsenal et du Real Madrid

Arsenal a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Son seul match sans victoire a été un nul 1-1 contre Fleetwood Town en Carabao Cup. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 contre Hull City en Premier League. Le club s’est également imposé 0-1 à Liverpool. Sur ces cinq rencontres, Arsenal a marqué cinq buts et en a encaissé trois. Sa forme sur la scène européenne est particulièrement solide après sa victoire 1-2 chez le Slavia Prague en Ligue des champions.

Le Real Madrid a remporté ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues et aborde cette rencontre avec la meilleure dynamique. Lors de sa dernière sortie, il s’est imposé 0-3 contre Valence en Liga. Il a également battu Barcelone 1-2 à l’extérieur dans cette même compétition. Sur la scène européenne, Madrid a marqué neuf buts en trois matches de Ligue des champions au cours de cette série, notamment lors d’une victoire 4-1 contre le RB Leipzig et d’un succès 2-3 sur le terrain de l’AEK Athènes. Sur l’ensemble de ces cinq rencontres, l’équipe de Mourinho a marqué 13 buts et en a encaissé quatre.

Arsenal-Real Madrid : Les dernières confrontations

La dernière rencontre officielle entre les deux clubs a eu lieu en huitièmes de finale de la Ligue des champions, en avril 2025. Le Real Madrid recevait Arsenal et s’est incliné 1-2 au Bernabéu. Le match aller, disputé à l’Emirates Stadium le 8 avril 2025, s’était terminé sur une victoire 3-0 d’Arsenal. Sur les cinq dernières confrontations recensées entre les deux équipes, qui comprennent deux rencontres de Ligue des champions en 2006 et un match amical en 2008, Arsenal compte trois victoires, contre un nul et une victoire du Real Madrid. Arsenal a marqué sept buts et en a encaissé deux lors de ces rencontres.