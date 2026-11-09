Comment acheter des billets pour Arsenal-Manchester City : prix pour ce match de Premier League, informations sur la rencontre, ventes de dernière minute et plus encore

Arsenal Hotspur reçoit Manchester City le dimanche 29 novembre 2026 à l’Emirates Stadium, à Londres.

Leur dernière confrontation a eu lieu lors du FA Community Shield, le 16 août 2026, et s’est soldée par une nette victoire d’Arsenal, 3-0. Lors de leur dernier duel en Premier League, en avril 2026, Manchester City s’était imposé de justesse, 2-1, à l’Etihad Stadium.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Arsenal contre Manchester City, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi d’Arsenal contre Manchester City en Premier League ?

Arsenal contre Manchester City aura lieu à l’Emirates Stadium, à Londres, le dimanche 29 novembre 2026.

Comment acheter des billets pour Arsenal contre Manchester City en Premier League ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le match de Premier League entre Arsenal et Manchester City :

1. Canaux officiels des clubs

Site officiel d’Arsenal FC : Les titulaires d’une adhésion Red, Silver ou Junior peuvent participer au tirage au sort des billets pour les matches à domicile à l’Emirates Stadium. Les billets restant après le tirage au sort sont généralement proposés aux membres sur la plateforme officielle Ticket Exchange.

Les titulaires d’une adhésion Red, Silver ou Junior peuvent participer au tirage au sort des billets pour les matches à domicile à l’Emirates Stadium. Les billets restant après le tirage au sort sont généralement proposés aux membres sur la plateforme officielle Ticket Exchange. Site officiel de Manchester City FC : Si vous soutenez l’équipe visiteuse, consultez la billetterie officielle de Manchester City pour connaître le nombre de places attribuées et les critères d’éligibilité aux matches à l’extérieur pour les détenteurs d’un abonnement et les membres officiels.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont complètement épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochaines rencontres de Premier League lorsque les places initialement attribuées sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Arsenal contre Manchester City en Premier League ?

Voici le détail des prix des billets pour le prochain match de Premier League entre Arsenal et Manchester City :

1. Canaux officiels des clubs

Billets classiques attribués par tirage au sort : Leur prix va d’environ 28 £ à plus de 100 £ , selon le niveau des tribunes et la catégorie du match.

Leur prix va d’environ à plus de , selon le niveau des tribunes et la catégorie du match. Club Level (VIP / hospitalité) : Les prix commencent généralement autour de 250 à plus de 400 £ par personne.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels mis en vente par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Places classiques à la revente : Les prix commencent généralement autour de 100 à plus de 200 £ pour des places en tribune supérieure ou des places classiques.

Les prix commencent généralement autour de pour des places en tribune supérieure ou des places classiques. Places premium ou en tribune inférieure à la revente : Les prix vont de 300 £ à plus de 700 £ par billet, selon la proximité de la date du match et la demande globale.

Arsenal contre Manchester City en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Arsenal et de Manchester City

Arsenal compte quatre victoires et un nul sur ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, sans aucune défaite. Son dernier résultat est une victoire 2-0 contre Everton en Premier League. Le club a également battu Nottingham Forest 1-0 à l’extérieur en championnat. Arsenal a fait match nul 2-2 contre le Bayern Munich en Ligue des champions au cours de cette série, marquant 10 buts et en encaissant quatre sur ces cinq rencontres.

Manchester City compte trois victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 2-1 contre Aston Villa en Premier League. Le club s’est également incliné 4-2 face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Sur la même période, Manchester City a battu Liverpool 3-0 à l’extérieur et largement dominé l’AEK Athènes 5-1 en compétition européenne.

Arsenal contre Manchester City : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes a eu lieu lors du Community Shield, le 16 août 2026, et Arsenal l’a remportée 3-0. Lors de leur précédente confrontation en Premier League, en avril 2026, Manchester City s’était imposé 2-1 à l’Etihad Stadium. Sur leurs cinq derniers face-à-face, Arsenal a gagné deux fois, Manchester City deux fois et un match s’est terminé par un nul.