Arsenal reçoit Manchester City le dimanche 29 novembre 2026 à l’Emirates Stadium, à Londres.

Leur confrontation la plus récente a eu lieu lors du FA Community Shield, le 16 août 2026, et s’est soldée par une nette victoire d’Arsenal (3-0). Lors de leur dernier duel en Premier League, en avril 2026, Manchester City s’était imposé de justesse (2-1) à l’Etihad Stadium.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Arsenal-Manchester City, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi d’Arsenal-Manchester City en Premier League ?

Arsenal-Manchester City aura lieu à l’Emirates Stadium, à Londres, le dimanche 29 novembre 2026.

Comment acheter des billets pour Arsenal-Manchester City en Premier League ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le match de Premier League entre Arsenal et Manchester City :

1. Canaux officiels des clubs

Site officiel d’Arsenal FC : Les titulaires d’une adhésion Red, Silver ou Junior peuvent participer au tirage au sort des billets pour les matches à domicile à l’Emirates Stadium. Les billets restant après ce tirage au sort sont généralement proposés aux membres sur la plateforme officielle Ticket Exchange.

Les titulaires d’une adhésion Red, Silver ou Junior peuvent participer au tirage au sort des billets pour les matches à domicile à l’Emirates Stadium. Les billets restant après ce tirage au sort sont généralement proposés aux membres sur la plateforme officielle Ticket Exchange. Site officiel de Manchester City FC : Si vous soutenez l’équipe visiteuse, consultez la billetterie officielle de Manchester City pour connaître le nombre de places attribuées et les critères d’accès aux billets pour les matches à l’extérieur applicables aux abonnés et aux membres officiels.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si tous les billets proposés par les clubs sont vendus, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les places initialement mises en vente sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Arsenal-Manchester City en Premier League ?

Voici le détail des prix des billets pour le prochain match de Premier League entre Arsenal et Manchester City :

1. Canaux officiels des clubs

Billets d’entrée classiques attribués par tirage au sort : Leurs prix vont d’environ 28 £ à plus de 100 £ , selon le niveau des tribunes et la catégorie du match.

Leurs prix vont d’environ à plus de , selon le niveau des tribunes et la catégorie du match. Club Level (VIP / hospitalité) : Les prix commencent généralement autour de 250 à 400 £ et plus par personne.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets mis en vente par les clubs sont écoulés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Places classiques à la revente : Les prix commencent généralement autour de 100 à 200 £ et plus pour des places dans les tribunes supérieures ou des places classiques.

Les prix commencent généralement autour de pour des places dans les tribunes supérieures ou des places classiques. Places premium / en tribune inférieure à la revente : Les prix vont de 300 £ à 700 £ et plus par billet, selon la proximité de la date du match et la demande globale.

Arsenal-Manchester City en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Arsenal et de Manchester City

Arsenal a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues et fait un nul, sans subir de défaite. Son résultat le plus récent est une victoire 2-0 contre Everton en Premier League. Le club a également battu Nottingham Forest 1-0 à l’extérieur en championnat. Arsenal a fait match nul 2-2 contre le Bayern Munich en Ligue des champions durant cette série, inscrivant 10 buts et en concédant quatre en cinq rencontres.

Manchester City a remporté trois de ses cinq derniers matches et en a perdu deux. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 2-1 contre Aston Villa en Premier League. Le club s’est également incliné 4-2 face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Sur la même période, City a battu Liverpool 3-0 à l’extérieur et écrasé l’AEK Athènes 5-1 sur la scène européenne.

Arsenal-Manchester City : les dernières confrontations directes

La dernière confrontation entre les deux équipes a eu lieu lors du Community Shield, le 16 août 2026, et s’est terminée par une victoire 3-0 d’Arsenal. Lors de leur précédent duel en Premier League, disputé en avril 2026, Manchester City s’est imposé 2-1 à l’Etihad Stadium. Sur leurs cinq dernières confrontations directes, Arsenal a gagné deux fois, City deux fois, et un match s’est achevé sur un nul.