Angers reçoit Nice le dimanche 8 novembre 2026 au stade Raymond-Kopa.

Leurs récentes confrontations ont été très disputées : sur leurs cinq derniers duels, les deux équipes comptent chacune deux victoires, pour un match nul. Lors de leur dernière rencontre, en mars 2026, au cours de la précédente saison de championnat, Nice s’est imposé 2-0 à l’extérieur, au stade Raymond-Kopa.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Angers-Nice, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Ligue 1 entre Angers et Nice ?

Le match entre Angers et Nice se jouera au stade Raymond-Kopa le dimanche 8 novembre 2026.

Ligue 1 - Journée 10 8 nov. 2026 - 11:15 Stade Raymond Kopa

Comment acheter des billets pour Angers-Nice en Ligue 1 ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre Angers et Nice, plusieurs options fiables s’offrent à vous, selon que vous préférez les canaux officiels des clubs ou les plateformes de revente :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Vous pouvez consulter les sites officiels d’Angers SCO (si le match se joue au stade Raymond-Kopa) ou de l’OGC Nice (pour le match retour à l’Allianz Riviera) afin d’acheter directement des adhésions aux clubs, des billets à l’unité ou des offres d’hospitalité.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places ordinaires sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Ligue 1 lorsque les billets mis en vente initialement sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Angers-Nice en Ligue 1 ?

Les prix des billets pour le match de Ligue 1 entre Angers et Nice varient selon que vous les achetez directement auprès des clubs ou sur le marché de la revente :

1. Canaux officiels des clubs

Les billets standards pour un seul match achetés directement auprès d’Angers SCO ou de l’OGC Nice coûtent généralement entre 15 et 50 € environ pour les catégories de places ordinaires, selon la catégorie et l’emplacement dans le stade.

achetés directement auprès d’Angers SCO ou de l’OGC Nice coûtent généralement entre pour les catégories de places ordinaires, selon la catégorie et l’emplacement dans le stade. Les offres officielles d’hospitalité ou VIP des clubs commencent généralement autour de 100 à 250 € et plus par personne.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente initialement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix qui dépendent de la demande :

Les billets standards commencent autour de 38 à 48 € .

commencent autour de . Les prix des offres d’hospitalité ou VIP tournent autour de 85 à 90 €, tandis que les places haut de gamme derrière les buts ou le long du terrain, ainsi que les options d’hospitalité supérieures, peuvent coûter de 105 à 135 € et plus selon les disponibilités.

Angers-Nice en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Angers et de Nice

Angers aborde ce match avec un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq dernières sorties en Ligue 1. Son dernier match s’est soldé par une victoire 2-0 contre Troyes, et le club s’était également imposé 3-1 à Auxerre plus tôt au cours de cette série. Ses deux défaites, contre Rennes et Lille, l’ont chacune été par un but d’écart. Sur ces cinq matches, Angers a marqué six buts et en a encaissé quatre, signe d’une équipe capable de trouver le chemin des filets tout en restant relativement solide en défense.

Nice compte une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches de championnat. Son dernier résultat est une victoire 2-1 contre Lille, après une défaite 3-0 face au Paris FC et un revers 1-0 contre Auxerre. Le club a fait match nul 0-0 avec Lorient et 1-1 avec Le Mans lors des deux autres rencontres. Nice a marqué quatre buts et en a encaissé cinq sur cette série de cinq matches, ce qui témoigne de ses difficultés à livrer des prestations maîtrisées et dominantes.

Angers-Nice : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes s’est terminée par une victoire 2-0 de Nice au stade Raymond-Kopa en mars 2026. Sur leurs cinq dernières confrontations en Ligue 1, Nice présente le meilleur bilan global, avec trois victoires contre une pour Angers et un match nul. Nice a marqué neuf buts lors de ces cinq rencontres, contre quatre pour Angers, même si la diversité des scores montre qu’aucune des deux équipes n’a toujours complètement dominé l’autre.