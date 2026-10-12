Angers accueille Lorient le dimanche 25 octobre 2026 au stade Raymond-Kopa, à Angers.

Lors de leur dernière rencontre officielle, en février 2026, le FC Lorient s’était imposé 2-0 à domicile grâce à des buts de Pablo Pagis et Jean-Victor Makengo. Angers avait ensuite battu Lorient 2-1 lors d’un match amical de préparation en août 2026, grâce à un doublé de Jim Allevinah en première période.

Retrouvez avec GOAL tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Angers-Lorient, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Ligue 1 entre Angers et Lorient ?

Ligue 1 - Journée 8 25 oct. 2026 - 12:15 Stade Raymond Kopa

Comment acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre Angers et Lorient ?

Voici les principales options pour acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre Angers SCO et le FC Lorient au stade Raymond-Kopa :

1. Les canaux officiels des clubs

Billetterie officielle d’Angers SCO : La première option, et la plus sûre, consiste à acheter directement sur la billetterie en ligne d’Angers SCO. Les billets y sont vendus à leur prix initial, sans majoration appliquée par un tiers, et vous recevez des billets électroniques vérifiés.

Guichets du stade Raymond-Kopa : Il est également possible d’acheter des billets directement aux guichets du stade le jour du match, à condition que la rencontre ne soit pas à guichets fermés.

2. Tribune réservée aux supporters visiteurs (pour les supporters de Lorient)

Site officiel du FC Lorient : Les supporters visiteurs qui souhaitent prendre place dans le secteur qui leur est réservé au stade Raymond-Kopa doivent consulter la billetterie officielle du FC Lorient, car les places de ce secteur sont généralement distribuées directement par le club visiteur.

3. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente par les canaux officiels sont épuisés, des plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets revendus par des particuliers. Les prix peuvent fluctuer selon l’emplacement des sièges et la demande.

Combien coûtent les billets pour le match de Ligue 1 entre Angers et Lorient ?

Les prix des billets pour le match de Ligue 1 entre Angers SCO et le FC Lorient au stade Raymond-Kopa varient selon le niveau, la catégorie de tribune et le point de vente :

1. Billets officiels du club (prix initial)

Pour les billets achetés directement sur la billetterie officielle d’Angers SCO ou aux guichets du stade :

Places en tribunes derrière les buts : Environ 15 à 25 €

Places en tribunes latérales ou centrales : Environ 30 à 60 €

Offres VIP et prestations d’accueil : Généralement de 120 à plus de 250 € , selon la restauration et l’accès aux salons inclus.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente par les canaux officiels sont épuisés, des plateformes de revente telles que StubHubproposent des billets dont les prix dépendent de la demande sur le marché de la revente :

Places les moins chères, derrière les buts : À partir d’environ 30 à 40 € par billet.

Catégories standard 2 et 1 : Généralement entre 50 et 90 € .

Meilleures places en tribune latérale : De 100 à plus de 140 € .

Prix moyen à la revente : Il se situe généralement autour de 85 à 90 € , toutes catégories confondues.

Angers-Lorient en Ligue 1 : Tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Angers et de Lorient

Angers aborde ce match avec deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres de Ligue 1. Son dernier résultat est une nette victoire 2-0 contre Troyes. Le club s’était également imposé 3-1 à Auxerre plus tôt dans cette série. Un nul vierge face au Havre et des défaites contre Rennes et Lille complètent ces cinq matches, dessinant un bilan contrasté mais en amélioration.

De son côté, Lorient compte une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq dernières sorties en championnat. Le club a battu Lens 1-0 à l’extérieur, mais a depuis fait match nul contre Toulouse et perdu face au Mans. La défaite 2-1 contre Troyes constitue également un point bas de cette série. L’équipe de Dujeux a montré qu’elle pouvait rivaliser, mais les résultats n’ont pas suivi avec régularité.

Angers-Lorient : Les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs était un match amical de préparation en août 2026, remporté 2-1 par Angers. En compétition officielle, leur dernière confrontation en Ligue 1 remonte à février 2026, lorsque Lorient s’était imposé 2-0 à domicile. Sur les cinq rencontres recensées entre les deux équipes, Angers présente le meilleur bilan, même si Lorient a montré qu’il pouvait battre son adversaire lorsque les conditions s’y prêtent.