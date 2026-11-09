Al-Wasl affronte Al Ittihad dans un match très attendu de la phase de groupes de la Ligue des champions Élite de l’AFC. La rencontre se déroulera au stade Zabeel de Dubaï et fera venir le football continental de haut niveau aux Émirats arabes unis.

GOAL vous donne toutes les informations sur le match et le prix des billets. Découvrez comment réserver votre place dès maintenant pour soutenir votre équipe préférée dans les tribunes.

À quelle heure débute Al-Wasl - Al Ittihad en Ligue des champions Élite de l’AFC ?

Le coup d’envoi d’Al-Wasl - Al Ittihad sera donné le lundi 7 décembre 2026 à 20 h 00, heure d’Arabie saoudite, au stade Zabeel de Dubaï.

AFC Champions League Elite - Journée 6 7 déc. 2026 - 11:00

Où acheter des billets pour Al-Wasl - Al Ittihad ?

Pour réserver vos places, privilégiez les billetteries officielles des clubs et de la compétition, notamment la plateforme Platinumlist. Il est toujours conseillé aux supporters de consulter d’abord les canaux officiels pour connaître les contingents de billets proposés en prévente et lors de la vente générale avant le match.

Si les places proposées sur le site officiel sont épuisées, vous pouvez vous tourner vers la plateforme de revente Grintahub. Vous pouvez y consulter les places disponibles et acheter vos billets pour cette rencontre de Ligue des champions Élite de l’AFC sur la page consacrée au match.

Combien coûtent les billets pour Al-Wasl - Al Ittihad ?

Trouver le billet le moins cher est souvent la priorité des supporters qui se déplacent comme des supporters locaux. Sur les canaux officiels des clubs, les billets standard en admission générale pour ce match sont proposés à partir de 30 SAR et coûtent généralement jusqu’à 150 SAR pour les places situées dans les tribunes inférieures.

Sur le marché de la revente, notamment sur Grintahub, les billets en admission générale sont proposés à partir d’environ 60 SAR. Pour profiter des prix les plus bas, mieux vaut réserver rapidement avant que la demande n’augmente à l’approche du match.

Al-Wasl - Al Ittihad en Ligue des champions Élite de l’AFC : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al-Wasl et d’Al Ittihad

Al-Wasl compte deux victoires, deux défaites et un nul sur ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une défaite 2-1 contre Al-Jazira en ADNOC Pro League. Lors de sa sortie précédente, Al-Wasl avait battu Al Quwa Al Jawiya 4-3 en Ligue des champions Élite de l’AFC. Le club s’est également imposé 0-2 sur le terrain de Baniyas. En cinq matches, Al-Wasl a marqué neuf buts et en a encaissé onze.

Al Ittihad a remporté trois de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, pour un nul et une défaite. Son résultat le plus récent est une défaite 1-4 à domicile contre Al-Ain en Ligue des champions Élite de l’AFC. Auparavant, le club avait battu Al-Ettifaq 4-1 et Al Diriyah 2-0 en Saudi Pro League, ainsi que Neftchi Fargona 2-1 à l’extérieur en compétition continentale. En cinq matches, Al Ittihad a marqué neuf buts et en a encaissé dix.

Al-Wasl - Al Ittihad : les dernières confrontations

Aucune donnée sur les cinq dernières confrontations entre Al-Wasl et Al Ittihad n’est actuellement disponible. Des précisions seront ajoutées lorsque les résultats auront été confirmés.