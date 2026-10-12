La Ligue des champions Élite de l’AFC propose une affiche prometteuse entre Al Wasl, géant des Émirats arabes unis, et Al Ahli KSA, poids lourd saoudien. Fortes d’une riche histoire et de joueurs de talent, les deux équipes promettent un duel intense sur la pelouse.

Les précédentes confrontations entre ces deux poids lourds d’Asie de l’Ouest ont donné lieu à des matches spectaculaires, ce qui rend les places particulièrement recherchées par les supporters de toute la région du Golfe.

GOAL vous donne toutes les informations essentielles pour obtenir votre place en tribune et assister à cette rencontre au stade Zabeel.

À quelle heure débute Al-Wasl contre Al Ahli en Ligue des champions Élite de l’AFC ?

Les informations officielles sur la diffusion de cette rencontre ne sont pas encore disponibles. Revenez à l’approche du coup d’envoi pour connaître la chaîne de télévision et les modalités de diffusion en streaming confirmées.

AFC Champions League Elite - Journée 2 12 oct. 2026 - 12:00

Où acheter des billets pour Al Wasl UAE contre Al Ahli KSA ?

Les billets officiels sont mis en vente directement sur la principale plateforme de billetterie du club hôte, Platinumlist UAE. Les supporters peuvent s’inscrire et acheter des billets en catégorie générale par ce canal officiel dès l’ouverture des ventes.

Si les billets sont épuisés sur les sites officiels, GrintaHub constitue une autre possibilité. Cette plateforme de revente propose des billets aux supporters souhaitant assister au match une fois les places de la vente initiale épuisées.

Combien coûtent les billets pour Al Wasl UAE contre Al Ahli KSA ?

Sur la plateforme de vente officielle, les billets standard commencent à 30 SAR en catégorie générale, tandis que les catégories très demandées, plus proches du terrain, peuvent atteindre 150 SAR ou plus.

Sur les plateformes de revente comme GrintaHub, les prix commencent généralement autour de 100 SAR, selon la catégorie du siège et les disponibilités.

Al-Wasl contre Al Ahli en Ligue des champions Élite de l’AFC : Tout ce qu’il faut savoir

Al-Wasl contre Al Ahli : la forme des deux équipes

Al-Wasl aborde ce match avec un bilan contrasté sur ses cinq dernières rencontres : deux victoires, un nul et deux défaites. Lors de son dernier match, le club s’est incliné 2-1 face à Al Qadsiah en Ligue des champions Élite de l’AFC. Il a également perdu 1-0 contre Shabab Al-Ahli Dubai en Arabian Gulf League. Al-Wasl a toutefois inscrit cinq buts contre Khorfakkan lors d’une victoire 5-2 et s’est imposé 3-0 sur le terrain de Kalba FC, montrant sa capacité à se montrer dangereux devant le but lorsqu’il évolue à son meilleur niveau.

Les cinq derniers matches d’Al Ahli témoignent d’une irrégularité similaire. L’équipe de Pusic compte deux victoires, un nul et deux défaites. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 2-1 face à Mamelodi Sundowns en Coupe intercontinentale. Al Ahli a fait match nul 1-1 contre Pakhtakor Tashkent en Ligue des champions Élite de l’AFC et s’est incliné 3-2 face à Al Qadsiah en Saudi Pro League, mais a aussi signé une nette victoire 5-0 contre Al Riyadh. Avec 12 buts inscrits sur ces cinq matches, Al Ahli affiche une réelle efficacité offensive.

Al-Wasl contre Al Ahli : les confrontations récentes

Selon les données disponibles, les deux clubs ne se sont rencontrés qu’une fois : Al Ahli s’était imposé 2-0 sur le terrain d’Al-Wasl en Ligue des champions Élite de l’AFC en septembre 2024. Ce résultat donne un avantage psychologique à l’équipe saoudienne à l’issue de leur seule confrontation recensée. Al-Wasl sera déterminé à obtenir un résultat différent cette fois-ci.







