Al-Wasl affronte Al Ittihad dans un match très attendu de la phase de groupes de la Ligue des champions Élite de l'AFC. La rencontre se tiendra au stade Zabeel de Dubaï, qui accueillera ainsi le football continental de haut niveau aux Émirats arabes unis.

GOAL vous donne toutes les informations sur le match et le prix des places. Découvrez comment acheter vos billets dès maintenant pour soutenir votre équipe préférée dans les tribunes.

Quand aura lieu Al-Wasl - Al Ittihad en Ligue des champions Élite de l'AFC ?

Le coup d'envoi d'Al-Wasl - Al Ittihad sera donné le lundi 7 décembre 2026 à 20 h, heure d'Arabie saoudite, au stade Zabeel de Dubaï.

AFC Champions League Elite - Journée 6 7 déc. 2026 - 11:00

Où acheter des billets pour Al-Wasl - Al Ittihad ?

Pour réserver vos places, privilégiez les billetteries officielles des clubs et de la compétition, notamment la plateforme Platinumlist. Il est conseillé de consulter d'abord les canaux officiels pour connaître les places proposées en prévente et en vente générale avant le match.

Si les places sont épuisées sur le site officiel, la plateforme de revente Grintahub constitue une autre option. Vous pouvez consulter les places disponibles et acheter vos billets pour ce match de Ligue des champions Élite de l'AFC sur sa page dédiée.

Combien coûtent les billets pour Al-Wasl - Al Ittihad ?

Trouver le billet le moins cher est souvent la priorité des supporters locaux comme de ceux qui font le déplacement. Sur les canaux officiels des clubs, les billets standard pour ce match débutent à 30 SAR et coûtent généralement jusqu'à 150 SAR pour des places en tribune basse.

Sur les plateformes de revente comme Grintahub, les billets d'entrée générale sont proposés à partir d'environ 60 SAR. Pour profiter des prix les plus bas, mieux vaut acheter rapidement, avant que la demande n'augmente à l'approche du match.

Al-Wasl - Al Ittihad en Ligue des champions Élite de l'AFC : tout ce qu'il faut savoir

La forme d'Al-Wasl et d'Al Ittihad

Al-Wasl compte deux victoires, deux défaites et un match nul lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une défaite 2-1 contre Al-Jazira en ADNOC Pro League. Le club a battu Al Quwa Al Jawiya 4-3 en Ligue des champions Élite de l'AFC lors de sa précédente sortie et s'est également imposé 0-2 sur le terrain de Baniyas. Sur ces cinq matches, Al-Wasl a marqué neuf buts et en a encaissé onze.

Al Ittihad compte trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une défaite 1-4 à domicile contre Al-Ain en Ligue des champions Élite de l'AFC. Auparavant, le club avait battu Al-Ettifaq 4-1 et Al Diriyah 2-0 en Saudi Pro League, et s'était imposé 2-1 sur le terrain de Neftchi Fargona en compétition continentale. Sur ces cinq matches, Al Ittihad a marqué neuf buts et en a encaissé dix.

Al-Wasl - Al Ittihad : les dernières confrontations directes

Aucune donnée sur les cinq dernières confrontations entre Al-Wasl et Al Ittihad n'est actuellement disponible. D'autres informations seront ajoutées lorsque les résultats auront été confirmés.