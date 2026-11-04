Comment acheter des billets pour Al-Taawoun contre Al-Wehda : prix pour la Coupe du Roi, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

La Coupe du Roi monte en intensité : Al Taawoun reçoit Al Wehda au stade King Abdullah Sport City de Buraidah pour un huitième de finale à fort enjeu. La compétition à élimination directe promet du suspense en Arabie saoudite, les deux clubs visant une place en quarts de finale.

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À quelle heure débute Al-Taawoun - Al-Wehda en Coupe du Roi ?

Les informations officielles concernant la diffusion d’Al-Taawoun - Al-Wehda ne sont pas encore disponibles. Revenez à l’approche du coup d’envoi pour connaître la chaîne de télévision et les options de streaming confirmées.

Où acheter des billets pour Al Taawoun - Al Wehda ?

Les billets officiels pour les matches de Coupe du Roi sont principalement distribués sur les plateformes officielles de billetterie sportive saoudiennes, comme Webook, ainsi que par les canaux de vente désignés par le club hôte. Les supporters doivent surveiller ces canaux pendant les phases de prévente et de vente générale pour obtenir des billets au prix initial.

GrintaHub est une option si les billets proposés sur le site officiel sont épuisés. Chercher le billet le moins cher par d’autres canaux offre aux supporters un moyen fiable d’assister au match lorsque tous les billets officiels ont été vendus.

Combien coûtent les billets pour Al Taawoun - Al Wehda ?

Chez le fournisseur officiel, les billets d’entrée standard coûtent à partir d’environ 20 à 40 SAR, ce qui rend les premiers tours de la Coupe du Roi très accessibles aux supporters souhaitant assister aux matches.

Sur le marché secondaire, notamment sur GrintaHub, les prix commencent à environ 60 SAR. Les supporters disposent ainsi d’une autre possibilité pour trouver le billet le moins cher disponible si les billets officiels sont épuisés.

Al-Taawoun - Al-Wehda en Coupe du Roi : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al-Taawoun et d’Al-Wehda

Al-Taawoun compte une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son dernier résultat est un nul 1-1 contre Al-Ettifaq en Saudi Pro League. Auparavant, le club avait battu Al-Faisaly 2-0 en Ligue des champions de l’AFC 2, mais ses défaites contre Al Riyadh (2-1) et Al Qadsiah (1-0) en championnat témoignent d’une période difficile sur la scène nationale. Sur ces cinq matches, il a inscrit cinq buts et en a encaissé cinq.

Al-Wehda compte une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq derniers matches. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire 3-2 contre Al Shabab en Coupe du Roi, en août 2026. Auparavant, le club s’était incliné face à Al Ittihad en Coupe du Roi et avait subi deux défaites consécutives en Saudi Pro League contre Al-Ettifaq et Al Qadsiah. Un nul 1-1 contre Al Hilal lui a apporté son seul autre point sur cette période. En cinq rencontres, Al-Wehda a marqué six buts et en a encaissé huit.

Al-Taawoun - Al-Wehda : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes a eu lieu en Saudi Pro League le 19 avril 2025. Al-Wehda s’était alors imposé 2-0 sur le terrain d’Al-Taawoun. Avant cela, Al-Wehda avait remporté un match de championnat à domicile sur le score de 1-0 en novembre 2024. Sur les cinq dernières confrontations, Al-Taawoun présente le meilleur bilan global avec deux victoires, contre deux pour Al-Wehda, et un nul. Parmi les résultats marquants figure le match nul 3-3 de février 2024.