Al-Taawoun reçoit Abha le vendredi 20 novembre 2026 au stade du club d’Al-Taawoun, à Buraydah.

Leur dernière confrontation officielle a eu lieu en King Cup en septembre 2024. Al-Taawoun s’était imposé de justesse face à Abha (3-2) au terme d’une prolongation disputée. En championnat, plusieurs de leurs précédents duels se sont soldés par un match nul.

Voici GOAL pour vous donner toutes les informations nécessaires à l’achat de billets pour Al-Taawoun contre Abha, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Saudi Pro League entre Al-Taawoun et Abha ?

Le match entre Al-Taawoun et Abha débutera le vendredi 20 novembre 2026 au stade du club d’Al-Taawoun, à Buraydah.

Saudi Pro League - Journée 14 20 nov. 2026 - 12:00 Al-Taawoun Club Stadium

Comment acheter des billets pour le match de Saudi Pro League entre Al-Taawoun et Abha ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour cette rencontre de Saudi Pro League entre Al-Taawoun et Abha :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Les billets peuvent être achetés directement sur les plateformes de billetterie officielles d’Al-Taawoun ou auprès des partenaires de billetterie principaux désignés par la Saudi Pro League. Les billets des catégories standard sont généralement mis en vente dans les jours précédant le match.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les canaux officiels du club sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places en admission générale sur des plateformes de revente telles que Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochaines rencontres de Saudi Pro League lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Saudi Pro League entre Al-Taawoun et Abha ?

Voici les tarifs estimés pour cette rencontre de Saudi Pro League entre Al-Taawoun et Abha :

1. Canaux officiels du club

Admission générale / Derrière les buts : Les prix se situent généralement entre 20 SAR et 50 SAR pour des places standard dans les tribunes supérieures ou derrière les buts.

Les prix se situent généralement entre pour des places standard dans les tribunes supérieures ou derrière les buts. Places classiques / Tribunes latérales (catégories 1 et 2) : Les prix se situent généralement entre 50 SAR et 150 SAR pour des places à mi-hauteur dans les tribunes le long des lignes de touche.

Les prix se situent généralement entre pour des places à mi-hauteur dans les tribunes le long des lignes de touche. Forfaits VIP et hospitalité : Les prix débutent généralement autour de 500 SAR et peuvent augmenter selon les prestations proposées dans les salons haut de gamme.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets ont été vendus par les canaux officiels du club, les plateformes de revente telles que Ticombo proposent des billets dont le prix dépend de la demande :

Tribunes derrière les buts, partie supérieure / Revente standard : Les prix débutent autour de 1 130 SAR à 1 950 SAR.

Les prix débutent autour de Tribunes derrière les buts, parties centrale et inférieure : Les prix se situent généralement entre 2 150 SAR et 2 450 SAR.

Les prix se situent généralement entre Tribunes latérales et revente de places haut de gamme : Les places bien situées au centre des parties inférieure et centrale des tribunes peuvent coûter de 2 650 SAR à 3 400 SAR selon la demande du moment et les prix fixés par les vendeurs.

Al-Taawoun contre Abha en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al-Taawoun et d’Abha

Al-Taawoun compte une victoire, deux matches nuls et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Son unique succès est survenu en Ligue des champions de l’AFC 2 face à Al-Rayyan (2-1), un résultat qui lui a apporté un peu de répit au milieu d’une campagne difficile sur la scène nationale. En Saudi Pro League, ses résultats ont été décevants : après une défaite 6-0 contre Al Hilal, le club s’est incliné 3-0 face à Al Shabab, avant de prendre un point lors de son dernier match grâce à un nul 1-1 contre Al Diriyah. Sur ces cinq rencontres, il a inscrit cinq buts et en a encaissé onze.

Le bilan récent d’Abha est sombre. Le club a perdu quatre de ses cinq derniers matches de Saudi Pro League, inscrivant seulement quatre buts et en encaissant neuf. Son unique point provient d’un nul sans but contre Al Diriyah en septembre. Sa dernière rencontre s’est achevée par une défaite 2-1 face à Al Qadsiah, prolongeant une série qui le laisse sans victoire depuis les premières semaines de la saison.

Al-Taawoun contre Abha : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs a eu lieu en King Cup en septembre 2024. Al-Taawoun avait alors remonté son retard pour s’imposer 3-2 sur le terrain d’Abha. Sur leurs cinq dernières confrontations, Al-Taawoun présente le meilleur bilan, avec deux victoires contre une pour Abha et deux matches nuls. Ces rencontres ont été disputées, les deux clubs ayant régulièrement marqué.