La Ligue des champions Élite de l’AFC propose une affiche prometteuse en Asie de l’Ouest : le club qatari d’Al Shamal reçoit le géant saoudien Al Hilal. Les deux équipes abordent ce match de la phase de groupes avec de grandes ambitions et des effectifs riches en joueurs de classe mondiale, de quoi annoncer une rencontre passionnante.

Al Hilal compte parmi les clubs les plus titrés de l’histoire du football asiatique, tandis qu’Al Shamal entend frapper un grand coup à domicile face à un adversaire de premier plan. La demande de places est forte dans toute la région.

GOAL vous donne toutes les informations essentielles pour obtenir une place en tribune et assister à ce choc continental.

À quelle heure débute Al-Shamal - Al Hilal en Ligue des champions Élite de l’AFC ?

AFC Champions League Elite - Journée 3 27 oct. 2026 - 15:15

Où acheter des billets pour Al Shamal - Al Hilal ?

Les billets officiels sont proposés directement sur les plateformes de billetterie principales et les portails de vente du club hôte. Les supporters peuvent s’inscrire et acheter des billets en catégorie générale auprès de ces vendeurs dès l’ouverture des ventes.

Si les billets sont épuisés sur le site officiel, GrintaHub constitue une autre possibilité. Cette plateforme de revente offre des options aux supporters qui souhaitent obtenir une place après l’épuisement des billets mis en vente initialement.

Combien coûtent les billets pour Al Shamal - Al Hilal ?

Sur les canaux de vente officiels, les billets standard en catégorie générale sont proposés à partir de 30 SAR, tandis que les places les mieux situées, plus près du terrain, coûtent davantage.

Sur les plateformes de revente comme GrintaHub, les prix des billets commencent généralement autour de 100 SAR, selon la catégorie de place et la demande le jour du match.

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