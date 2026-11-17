Al-Shamal affronte Al Ahli Saudi lundi 23 novembre 2026 dans un match de groupe de l’AFC Champions League Elite. Cette rencontre très attendue se déroulera au stade Al Bayt.

GOAL vous présente les informations sur cette rencontre et les tarifs. Découvrez comment obtenir des billets dès maintenant pour soutenir votre équipe préférée sur place.

Quand débute le match Al-Shamal contre Al Ahli en AFC Champions League Elite ?

Le coup d’envoi d’Al-Shamal contre Al Ahli, rencontre de la 5e journée de l’AFC Champions League Elite, est fixé au lundi 23 novembre 2026 à 19 h, heure locale.

AFC Champions League Elite - Journée 5 23 nov. 2026 - 11:00

Où acheter des billets pour Al-Shamal contre Al Ahli Saudi ?

La meilleure façon d’obtenir des places est de passer par les billetteries officielles des clubs et de la compétition. Les supporters sont invités à consulter d’abord ces sites officiels à mesure que des places sont mises en vente avant le match.

Si les billets sont épuisés sur les sites officiels, vous pouvez vous tourner vers la plateforme de revente Grintahub. Vous pouvez y consulter les places disponibles et acheter des billets pour cette rencontre de l’AFC Champions League Elite sur la page dédiée.

Combien coûtent les billets pour Al-Shamal contre Al Ahli Saudi ?

Les supporters locaux comme ceux qui viennent de loin cherchent souvent le billet le moins cher. Sur les sites officiels des clubs, les billets standards à accès libre pour cette rencontre démarrent à 30 SAR et vont généralement jusqu’à 150 SAR pour les places en tribune inférieure.

Sur le marché secondaire, notamment sur Grintahub, les billets à accès libre coûtent à partir d’environ 50 SAR. Agir rapidement est le meilleur moyen d’obtenir les tarifs les plus bas avant que la demande n’augmente à l’approche du match.

Al-Shamal contre Al Ahli en AFC Champions League Elite : tout savoir

La forme d’Al-Shamal et d’Al Ahli

Al-Shamal a enregistré deux victoires et trois défaites lors de ses cinq derniers matchs. Son dernier résultat est une victoire 5-0 contre Al-Sailiya en Stars League le 7 novembre, après une défaite 1-0 face à Esteghlal en AFC Champions League Elite. Avant cela, Al-Shamal avait battu Al Hilal 3-1 en compétition continentale, mais s’était incliné 4-1 contre Al-Sadd et 3-2 face à Qatar SC en championnat. Sur ces cinq matchs, Al-Shamal a inscrit 10 buts et en a encaissé neuf.

Al Ahli a enregistré trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matchs. Sa dernière rencontre, le 2 novembre, s’est soldée par un nul 0-0 contre Al-Sadd en AFC Champions League Elite, après une lourde défaite 6-1 face à Al Shabab en championnat. Avant cela, Al Ahli avait successivement battu Al-Gharafa 2-1, Al Khaleej 4-1 et Al-Fayha 3-2. Sur ces cinq matchs, Al Ahli a inscrit huit buts et en a encaissé neuf.

Al-Shamal contre Al Ahli : les derniers matchs entre les deux équipes

Aucune donnée sur les cinq derniers matchs entre Al-Shamal et Al Ahli n’est disponible. Des informations sur leurs précédentes confrontations seront ajoutées à mesure qu’elles deviendront disponibles à l’approche du match.