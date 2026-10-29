Al Shabab reçoit Al-Ettifaq le vendredi 20 novembre 2026 à la SHG Arena de Riyad.

Lors de leurs six dernières confrontations dans la compétition, Al-Ettifaq a remporté trois victoires, tandis que les trois autres rencontres se sont toutes soldées par un match nul. Leurs deux dernières confrontations en championnat, durant la saison 2025-2026, se sont achevées sur le même score de 1-1, signe que les deux équipes sont récemment devenues très proches l’une de l’autre.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Al Shabab contre Al-Ettifaq, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Saudi Pro League entre Al Shabab et Al-Ettifaq ?

Le match entre Al Shabab et Al-Ettifaq se déroule à la SHG Arena de Riyad, le vendredi 20 novembre 2026.

Saudi Pro League - Journée 14 20 nov. 2026 - 12:00 SHG Arena

Comment acheter des billets pour le match de Saudi Pro League entre Al Shabab et Al-Ettifaq ?

Pour obtenir des billets pour le prochain match de Saudi Pro League entre Al Shabab et Al-Ettifaq, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Consultez les portails de billetterie officiels d’Al Shabab FC ou ses plateformes partenaires, comme Ticket Souq, son partenaire de billetterie, pour acheter des billets directement lors de leur mise en vente initiale.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par le club sont totalement épuisés, il est souvent possible de trouver des billets en admission générale sur des plateformes de revente telles que Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochaines rencontres de Saudi Pro League lorsque les billets mis en vente initialement sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Saudi Pro League entre Al Shabab et Al-Ettifaq ?

Voici le détail des prix des billets pour le match de Saudi Pro League entre Al Shabab et Al-Ettifaq, selon qu’ils sont vendus par les canaux officiels du club ou sur le marché de la revente :

1. Canaux officiels du club

Admission standard : De 30 à 100 SAR pour les places dans les catégories de base du stade.

De pour les places dans les catégories de base du stade. Catégories premium et hospitalité : Les prix des catégories supérieures varient selon les zones de places et leur emplacement dans la tribune centrale. Ils augmentent généralement en fonction de la demande.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus initialement par le club sont épuisés, les plateformes de revente telles que Ticombo proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Revente de billets standard ou en admission générale : Les prix débutent autour de 1 400 à 1 900 SAR selon la catégorie du billet et la hausse des prix sur le marché.

Les prix débutent autour de selon la catégorie du billet et la hausse des prix sur le marché. Catégories premium et supérieures : 2 000 SAR selon les disponibilités à l’approche du match.

Al Shabab contre Al-Ettifaq en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al Shabab et d’Al-Ettifaq

Al Shabab aborde ce match avec un bilan d’une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres de Saudi Pro League. Son dernier résultat est une victoire 3-0 contre Al-Taawoun, une nette amélioration après deux défaites consécutives face à Al Hilal et Al Kholood. Sur ces cinq matches, l’équipe a inscrit cinq buts et en a encaissé cinq, ce qui reflète son manque de régularité, même si elle a montré par moments des intentions offensives.

La dynamique récente d’Al-Ettifaq est différente. L’équipe de Papas compte deux victoires, deux nuls et aucune défaite lors de ses cinq dernières sorties en championnat. Son dernier résultat est une victoire 1-0 à l’extérieur contre Neom SC. Elle avait auparavant fait match nul 3-3 contre Al Qadsiah, une rencontre qui a montré sa capacité à marquer beaucoup de buts même lorsque sa rigueur défensive faiblit. Cette série de cinq matches sans défaite témoigne d’une certaine stabilité retrouvée.

Al Shabab contre Al-Ettifaq : les dernières confrontations

Les deux clubs se sont affrontés quatre fois en Saudi Pro League au cours des deux dernières saisons, et leur bilan est serré. Leur confrontation la plus récente, disputée en mars 2026 sur le terrain d’Al-Ettifaq, s’est achevée sur un score de 1-1. Avant cela, le match aller de novembre 2025 à la SHG Arena s’était lui aussi terminé sur un score de 1-1. Al-Ettifaq présente le meilleur bilan sur les cinq dernières confrontations, avec deux victoires contre une pour Al Shabab, même si les matches nuls ont été fréquents entre ces deux équipes.