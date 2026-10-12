La Ligue des champions Élite de l’AFC propose un choc ouest-asiatique à fort enjeu entre Al Sadd SC, champion du Qatar, et Al Hilal, poids lourd du football saoudien. Ces deux clubs jouissent d’un immense prestige sur la scène continentale, ce qui fait de cette rencontre de phase de groupes l’un des matchs les plus attendus du calendrier footballistique.

Les rencontres entre Al Sadd et Al Hilal offrent régulièrement un jeu rythmé, des ambiances passionnées et des gestes de grande classe sur le terrain. Dans toute la région, les supporters ont hâte d’obtenir des billets pour assister à cette affiche.

GOAL vous donne toutes les informations essentielles pour réserver vos places et vivre ce choc continental au stade.

À quelle heure débute Al-Sadd - Al Hilal en Ligue des champions Élite de l’AFC ?

Les informations officielles concernant la diffusion d’Al-Sadd - Al Hilal ne sont pas encore disponibles, mais l’heure du coup d’envoi sera confirmée à l’approche du match.

AFC Champions League Elite - Journée 2 13 oct. 2026 - 12:00

Où acheter des billets pour Al Sadd SC - Al Hilal ?

Les billets officiels sont mis en vente directement sur les principales plateformes de billetterie et les portails des clubs hôtes, comme Webook et BLU Store. Les amateurs de football peuvent s’inscrire et acheter des billets en admission générale auprès de ces points de vente dès l’ouverture des ventes.

Si les billets sont épuisés sur le site officiel, GrintaHub constitue une autre solution. Cette plateforme de revente offre aux supporters d’autres possibilités d’acheter des billets une fois les places officielles entièrement écoulées.

Combien coûtent les billets pour Al Sadd SC - Al Hilal ?

Sur les canaux de vente officiels, les prix débutent à 30 SAR pour une place en admission générale, mais les catégories les mieux situées au bord du terrain et les espaces VIP coûtent nettement plus cher.

Sur les plateformes de revente comme GrintaHub, les prix des billets débutent généralement autour de 100 SAR, selon la place choisie, son emplacement et la demande des supporters en temps réel.

Al-Sadd - Al Hilal en Ligue des champions Élite de l’AFC : Tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al-Sadd et d’Al Hilal

Al-Sadd a remporté quatre de ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. Sa seule défaite est survenue en Ligue des champions Élite de l’AFC, face à Esteghlal (3-0), le 14 septembre. Lors de ses quatre victoires, le club a inscrit 16 buts et en a encaissé huit, avec notamment un succès 3-6 à l’extérieur contre Al-Sailiya et une victoire 2-6 sur le terrain de Qatar SC. Ses résultats sur la scène nationale sont solides, même si ses matchs riches en buts ont révélé des fragilités défensives.

Al Hilal a également remporté quatre de ses cinq derniers matchs, ne s’inclinant que face à Neom SC en Saudi Pro League le 7 septembre. Son résultat le plus récent est une victoire 2-1 contre Al-Gharafa en Ligue des champions Élite de l’AFC, le 15 septembre. Sur ces cinq rencontres, le club a marqué 11 buts et en a encaissé quatre. Son succès 6-0 contre Al-Taawoun reste sa performance la plus convaincante de cette série.

Al-Sadd - Al Hilal : Les derniers face-à-face

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte au 13 avril 2026, en Ligue des champions Élite de l’AFC. Al-Sadd s’était imposé 7-5 sur le terrain d’Al Hilal au terme d’un match riche en buts. Sur leurs cinq derniers face-à-face dans cette compétition, Al Hilal compte trois victoires contre deux pour Al-Sadd, et les deux équipes ont inscrit 28 buts au total. Parmi leurs rencontres précédentes figurent une victoire 3-1 d’Al Hilal en octobre 2025 et un match nul 1-1 sur le terrain d’Al-Sadd en novembre 2024.



