La Ligue des champions Élite de l'AFC propose une affiche à ne pas manquer : le club qatari d'Al-Sadd affronte le club saoudien d'Al Ahli au stade Jassim Bin Hamad, à Doha. Les deux équipes possèdent un riche palmarès régional, des effectifs remplis de stars et de grandes ambitions continentales.

GOAL vous donne toutes les informations essentielles sur cette rencontre, son horaire et les moyens d'acheter des billets pour réserver votre place et assister au match.

À quelle heure débute Al-Sadd contre Al Ahli en Ligue des champions Élite de l'AFC ?

Les informations officielles concernant la diffusion de cette rencontre ne sont pas encore disponibles. Revenez à l'approche du coup d'envoi pour connaître les chaînes de télévision et les options de streaming confirmées.

AFC Champions League Elite - Journée 4 2 nov. 2026 - 11:00

Où acheter des billets pour Al Sadd SC contre Al Ahli Saudi ?

Les billets officiels pour les matches à domicile d'Al Sadd en Ligue des champions Élite de l'AFC sont principalement distribués sur la billetterie officielle d'Al Sadd SC et par ses partenaires de vente agréés au Qatar. Les supporters sont invités à vérifier d'abord la disponibilité des places en vente sur le site officiel.

Si tous les billets sont épuisés auprès du vendeur officiel, les plateformes de revente comme Grintahub constituent une solution.

Combien coûtent les billets pour Al Sadd SC contre Al Ahli Saudi ?

Le prix des billets pour les matches de Ligue des champions Élite de l'AFC varie selon la catégorie de places, la tribune choisie et la demande pour la rencontre.

Sur la billetterie officielle, les places standard dans les tribunes générales coûtent généralement à partir d'environ 20 à 35 SAR.

Si les billets mis en vente officiellement sont épuisés, la disponibilité dépendra des offres sur les plateformes de revente. Sur des plateformes comme Grintahub, les billets donnant accès aux tribunes générales sont proposés à partir d'environ 50 SAR.

Pour obtenir les billets les moins chers, agissez rapidement dès l'ouverture de la vente officielle ou consultez les places disponibles sur les plateformes de revente avant que les prix ne changent.

Al-Sadd contre Al Ahli en Ligue des champions Élite de l'AFC : tout ce qu'il faut savoir

La forme d'Al-Sadd et d'Al Ahli

Al-Sadd a remporté trois de ses cinq derniers matches, pour une défaite et aucun nul sur cette période. Sa dernière rencontre s'est soldée par une défaite 3-0 contre Esteghlal en Ligue des champions Élite de l'AFC, après des victoires 6-3 contre Al-Sailiya et 4-1 contre Al-Gharafa en Stars League. Sur ces cinq matches, Al-Sadd a marqué 16 buts et en a encaissé 8, signe d'une période prolifique en attaque mais irrégulière en défense.

Al Ahli compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres. Le club a battu Al Hazem 3-1 en Saudi Pro League avant de s'incliner 2-1 contre Mamelodi Sundowns en Coupe intercontinentale de la FIFA, son résultat le plus récent. Une victoire 5-0 contre Al Riyadh plus tôt dans cette série illustre son potentiel offensif : il a inscrit 12 buts et en a encaissé 8 en cinq matches.

Al-Sadd contre Al Ahli : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte au 4 novembre 2025, en Ligue des champions Élite de l'AFC. Al Ahli s'était imposé 2-1 sur le terrain d'Al-Sadd. Auparavant, Al Ahli avait également gagné 3-1 chez Al-Sadd en février 2025, dans la même compétition. Sur les cinq confrontations recensées dans les données, Al Ahli en a remporté trois, Al-Sadd une, et un match s'est terminé par un nul.