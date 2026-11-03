Al Qadsiah et Al Ahli, tenant du titre, s’affrontent dans une demi-finale de la Supercoupe d’Arabie saoudite qui s’annonce électrique au stade international Jaber Al-Ahmad, au Koweït. La compétition emmène le football saoudien de haut niveau de l’autre côté du Golfe et oppose deux effectifs riches en stars pour une place convoitée en finale.

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À quelle heure débute Al Qadsiah contre Al Ahli en Supercoupe ?

Le coup d’envoi d’Al Qadsiah contre Al Ahli sera donné le samedi 19 décembre 2026 à 20 h, heure locale, au stade international Jaber Al-Ahmad, à Koweït.

Super Coupe - Demi finales 19 déc. 2026 - 13:00

Où acheter des billets pour Al Qadsiah contre Al Ahli ?

Les billets officiels pour le match sont mis en vente sur Webook, la plateforme de billetterie numérique désignée pour le tournoi. Les supporters peuvent réserver des billets individuels pour cette demi-finale directement sur le site ou l’application mobile de la plateforme.

Si les billets mis en vente officiellement pour le grand public sont épuisés, les plateformes de revente comme GrintaHub constituent une solution si le site officiel affiche complet.

Combien coûtent les billets pour Al Qadsiah contre Al Ahli ?

Sur Webook, les billets officiels en vente pour le grand public commencent à 120 SAR (10 KWD) pour une place standard, tandis que les pass donnant accès à plusieurs matches du tournoi commencent à environ 305 SAR (25 KWD).

Si les billets mis en vente officiellement pour le grand public sont épuisés, les plateformes de revente comme GrintaHub offrent une autre possibilité d’obtenir des places à la dernière minute. Les prix y commencent autour de 150 SAR, selon la demande des vendeurs et la disponibilité des catégories.

Al Qadsiah contre Al Ahli en Supercoupe : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al Qadsiah et d’Al Ahli

Al Qadsiah aborde cette demi-finale avec trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une victoire 5-0 contre Al-Gharafa en Ligue des champions Élite de l’AFC. Le club a également inscrit six buts sans en encaisser contre Al Riyadh en championnat. La seule ombre au tableau sur cette période est une défaite 3-2 contre Al Hilal. Sur ces cinq matches, Al Qadsiah a marqué 15 buts et en a encaissé six.

Les cinq dernières rencontres d’Al Ahli se sont soldées par trois victoires, un nul et une défaite. Sa sortie la plus récente s’est achevée sur un match nul sans but contre Al-Sadd en Ligue des champions Élite de l’AFC, après une lourde défaite 6-1 face à Al Shabab en Saudi Pro League. Auparavant, les victoires contre Al-Gharafa, Al Khaleej et Al-Fayha avaient montré la qualité offensive dont dispose Pusic. Al Ahli a marqué huit buts et en a encaissé neuf au cours de ces cinq matches.

Al Qadsiah contre Al Ahli : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte au 8 septembre 2026, lorsqu’Al Qadsiah a battu Al Ahli 3-2 en Saudi Pro League. Al Qadsiah avait également remporté leur confrontation en championnat en mars 2026 sur le même score. Lors des cinq dernières confrontations, Al Qadsiah s’est imposé deux fois, Al Ahli deux fois, et un match s’est terminé sur un nul, 3-3 en Coupe du Roi en novembre 2025. Le résultat le plus marquant de cette série reste la victoire 5-1 d’Al Ahli contre Al Qadsiah en Supercoupe en août 2025.