La Coupe du Roi entre dans le vif du sujet avec les huitièmes de finale : Al Orobah reçoit Al Okhdood au stade de l’université d’Al Jouf, à Sakaka. Dans la principale compétition nationale à élimination directe d’Arabie saoudite, les deux équipes se disputent une place convoitée en quarts de finale.

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À quelle heure débute Al-Orobah FC contre Al Akhdoud en Coupe du Roi ?

Al-Orobah FC contre Al Akhdoud est une rencontre de Coupe du Roi, mais l’heure officielle du coup d’envoi et le lieu du match ne sont pas confirmés dans les données actuellement disponibles.

Où acheter des billets pour Al Orobah contre Al Okhdood ?

Les billets officiels pour les rencontres de Coupe du Roi sont généralement distribués sur la plateforme de billetterie du club hôte ou sur les portails officiels de billetterie sportive saoudiens, comme Webook. Les supporters doivent d’abord consulter ces canaux de vente officiels pour connaître les périodes de prévente et les dates d’ouverture de la vente au grand public, afin d’obtenir directement des places au prix initial.

GrintaHub est une solution si les billets proposés sur le site officiel sont épuisés. Chercher le billet le moins cher par d’autres canaux permet aux supporters de ne pas manquer ces soirées de coupe à fort enjeu à Sakaka.

Combien coûtent les billets pour Al Orobah contre Al Okhdood ?

Sur les canaux de billetterie officiels, les billets standard pour les rencontres de Coupe du Roi sont proposés à des prix très abordables, souvent à partir d’environ 20 à 35 SAR pour les places en admission générale.

Si les places en admission générale sont épuisées, des plateformes de revente comme GrintaHub offrent une autre possibilité. Les billets les moins chers y sont généralement proposés à partir d’environ 60 SAR, selon la catégorie et l’emplacement dans le stade.

Al-Orobah FC contre Al Akhdoud en Coupe du Roi : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al-Orobah FC et d’Al Akhdoud

Al-Orobah FC a remporté deux de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues et en a perdu trois, inscrivant huit buts et en encaissant autant. Son résultat le plus récent est une victoire contre Abha en Coupe du Roi, le 16 août 2026. Le club a également battu Al-Taawoun 3-2 en Saudi Pro League en mai 2025. Trois défaites consécutives pour terminer la saison de championnat, dont un revers 3-1 contre Al Qadsiah et une défaite 2-1 face à Al Khaleej, ont mis en évidence ses difficultés durant cette période.

Al Akhdoud compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa rencontre la plus récente s’est soldée par une victoire 2-0 contre Al Khaleej en Coupe du Roi, le 18 août 2026. Le club avait également battu ce même adversaire 3-1 en championnat plus tôt dans le mois. Une lourde défaite 4-0 contre Al Ahli en mai 2026 reste le point bas de sa forme récente, même si un match nul et vierge face à Al Kholood a montré sa solidité défensive dans un autre contexte.

Al-Orobah FC contre Al Akhdoud : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs a eu lieu en Saudi Pro League le 4 avril 2025. Al Akhdoud s’était alors imposé 1-0 sur le terrain d’Al-Orobah FC. Auparavant, Al Akhdoud avait signé une nette victoire 4-0 à domicile en octobre 2024. Sur les deux confrontations recensées, Al Akhdoud s’est imposé à chaque fois, inscrivant cinq buts sans en encaisser aucun.