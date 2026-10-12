La deuxième journée de la Ligue des champions Élite de l’AFC propose une affiche prometteuse : le géant saoudien Al Nassr reçoit le champion d’Ouzbékistan Neftchi Fergana à l’Alawwal Park de Riyad.

Après une première journée intense, Cristiano Ronaldo et Al Nassr tenteront de rebondir à domicile. Neftchi arrive à Riyad avec une organisation tactique rigoureuse, de quoi laisser présager une rencontre indécise entre les deux clubs.

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Quand débute le match Al Nassr FC - Neftchi Fargona en Ligue des champions Élite de l’AFC ?

Les informations officielles concernant la diffusion d’Al Nassr - Neftchi Fargona ne sont pas encore disponibles. Revenez à l’approche du coup d’envoi pour connaître la chaîne de télévision et les modalités de diffusion en direct confirmées dans votre région.

AFC Champions League Elite - Journée 2 12 oct. 2026 - 14:15

Où acheter des billets pour Al Nassr - Neftchi ?

Les billets officiels pour le match sont mis en vente directement sur la plateforme de l’organisateur, Webook.com. Les supporters peuvent s’inscrire et acheter des billets en admission générale sur le portail officiel dès l’ouverture de la vente au public.

Si les billets sont épuisés sur le site officiel, GrintaHub constitue une autre option. Cette plateforme de revente permet aux supporters d’acheter des places en toute sécurité une fois le quota initial épuisé.

Combien coûtent les billets pour Al Nassr - Neftchi ?

Sur la plateforme de vente officielle, les billets standard en admission générale sont proposés à partir de 30 SAR. Les places de catégorie supérieure, plus proches du terrain, coûtent davantage.

Sur les plateformes de revente comme GrintaHub, les prix commencent autour de 100 SAR, selon la catégorie de la place et la demande au moment de l’achat.

Al Nassr FC - Neftchi Fargona en Ligue des champions Élite de l’AFC : Tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al Nassr FC et de Neftchi Fargona

Al Nassr aborde ce match avec un bilan contrasté sur ses cinq dernières rencontres : deux victoires, un nul et deux défaites. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 4-0 contre Al-Ain en Ligue des champions Élite de l’AFC, sa plus lourde de la campagne. Auparavant, le club avait fait match nul 1-1 contre Al Khaleej en Saudi Pro League et battu Abha 2-1. Sur ces cinq matches, Al Nassr a inscrit sept buts et en a encaissé neuf, un bilan qui illustre les fragilités défensives auxquelles Postecoglou doit remédier.

Neftchi Fargona est en grande forme, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches. Le club reste sur un succès 1-0 contre le Lokomotiv Tachkent en championnat d’Ouzbékistan et avait battu Al Quwa Al Jawiya 1-0 lors de sa précédente sortie en Ligue des champions. Sa seule défaite sur cette période a été un lourd revers 6-2 contre Nasaf Qarshi, mais il a depuis enchaîné deux victoires. Il a marqué sept buts et en a encaissé huit sur ces cinq rencontres.

Al Nassr FC - Neftchi Fargona : Les confrontations précédentes

Aucune rencontre précédente entre Al Nassr et Neftchi Fargona ne figure dans les données disponibles. Ce match sera la première confrontation entre les deux clubs.







