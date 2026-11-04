Comment acheter des billets pour Al Nassr FC contre Al Kholood : prix de la Supercoupe, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Les supporters de football de toute la région se préparent à un choc passionnant entre Al Nassr et Al Kholood en demi-finale de la Supercoupe d’Arabie saoudite. Cette affiche à élimination directe se tiendra le dimanche 20 décembre 2026 au stade international Jaber Al-Ahmad, au Koweït.

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À quelle heure débute Al Nassr FC contre Al Kholood en Supercoupe ?

Le coup d’envoi d’Al Nassr contre Al Kholood sera donné à 20 h, heure locale, le dimanche 20 décembre 2026, au stade international Jaber Al-Ahmad, à Koweït.

Super Coupe - Demi finales 20 déc. 2026 - 13:00

H2 : Où acheter des billets pour Al Nassr contre Al Kholood ?

Webook est la plateforme officielle de vente des billets pour la Supercoupe d’Arabie saoudite. La vente générale sur Webook constitue le principal moyen d’obtenir des places officielles au tarif standard pour le match au stade international Jaber Al-Ahmad.

Si les billets sont épuisés sur le site officiel, vous pouvez vous tourner vers GrintaHub. Vous pouvez y consulter les différentes catégories de places et acheter directement vos billets sur GrintaHub.

Combien coûtent les billets pour Al Nassr contre Al Kholood ?

La rencontre est accessible à tous les supporters, le billet le moins cher offrant le meilleur rapport qualité-prix. Sur Webook, la billetterie officielle, les prix commencent à 120 SAR : réserver tôt reste donc le moyen le plus économique d’entrer dans le stade.

GrintaHub est une solution si les billets sont épuisés sur le site officiel. Sur les plateformes de revente, les prix commencent à environ 150 SAR, selon la catégorie de billet et la demande.

Les prix sur Webook, la billetterie officielle, commencent à 120 SAR.

Les prix sur le marché secondaire commencent à 150 SAR sur GrintaHub.

Al Nassr FC contre Al Kholood en Supercoupe : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al Nassr FC et d’Al Kholood

Al Nassr a remporté ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, inscrivant 18 buts et en encaissant huit sur cette période. Lors de sa dernière sortie, le club s’est imposé 6-2 face au Pakhtakor Tashkent en Ligue des champions Élite de l’AFC. Auparavant, il avait battu Al Kholood 5-3 en Saudi Pro League. Cette série comprend également des victoires contre Al-Faisaly, Neom SC et Neftchi Fargona, témoignant d’une efficacité constante sur la scène nationale comme continentale.

Al Kholood a perdu ses cinq derniers matches, sans la moindre victoire. Battu 5-3 par Al Nassr en championnat, le club a ensuite subi une défaite 3-0 contre Al-Ettifaq avant de s’incliner 3-2 face à Al-Faisaly. Il avait auparavant perdu 5-0 contre Al Qadsiah et 2-0 face à Al Riyadh. Sur ces cinq rencontres, l’équipe a encaissé 13 buts et n’en a marqué que cinq.

Al Nassr FC contre Al Kholood : les dernières confrontations

Al Nassr et Al Kholood se sont affrontés pour la dernière fois le 29 octobre 2026 en Saudi Pro League. Al Nassr l’avait emporté 5-3 à Al-Awwal Park. Sur les cinq dernières confrontations entre les deux clubs, Al Nassr compte quatre victoires et un nul. Le seul match qu’il n’a pas remporté s’était terminé sur le score de 3-3 sur le terrain d’Al Kholood, en octobre 2024. Al Nassr a inscrit 13 buts et en a encaissé six lors de ces cinq rencontres.