Al Nassr reçoit Al Shabab le jeudi 26 novembre 2026 à l’Al-Awwal Park, à Riyad.

Lors de leur dernière confrontation en championnat, le 7 mai 2026, Al Nassr s’est imposé 4-2 à l’extérieur au terme d’un match spectaculaire, porté par les performances remarquées de João Félix et Cristiano Ronaldo. Al Shabab tentera d’inverser la tendance lors de leur prochain duel, après avoir peiné à contenir régulièrement la puissante attaque d’Al Nassr lors de leurs récentes confrontations.

Voici toutes les informations réunies par GOAL pour vous procurer des billets pour Al Nassr contre Al Shabab, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure débute Al Nassr FC contre Al Shabab en Saudi Pro League ?

Le coup d’envoi d’Al Nassr contre Al Shabab sera donné le jeudi 26 novembre 2026 à l’Al-Awwal Park, à Riyad.

Saudi Pro League - Journée 15 26 nov. 2026 - 12:00 Al-Awwal Park

Comment acheter des billets pour Al Nassr FC contre Al Shabab en Saudi Pro League ?

D’après les informations de billetterie pour le prochain match, voici les possibilités d’achat de billets pour Al Ittihad contre Al Ahli :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Vous pouvez acheter des billets directement sur les plateformes de billetterie ou les sites officiels d’Al Nassr FC pour les matches disputés à l’Al-Awwal Park.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par le club sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée classiques sur des plateformes de revente comme Grintahub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Saudi Pro League lorsque les quotas de la billetterie officielle sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Al Nassr FC contre Al Shabab en Saudi Pro League ?

Voici les différentes gammes de prix des billets pour le match de Saudi Pro League entre Al Nassr FC et Al Shabab :

1. Canaux officiels du club

Entrée classique / tribune supérieure (derrière les buts) : Les prix commencent généralement autour de 30 à 75 SAR .

Les prix commencent généralement autour de . Places en tribune intermédiaire et sur les côtés du terrain : Les prix se situent généralement entre 90 et 250 SAR .

Les prix se situent généralement entre . Catégorie 1 / partie inférieure de la tribune premium : Les prix vont généralement de 250 à 600 SAR .

Les prix vont généralement de . Formules VIP et hospitalité : Les prix commencent autour de 1 500 SAR et plus, selon les services de restauration exclusifs et l’accès aux salons.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets de la billetterie officielle du club sont épuisés, des plateformes de revente comme Grintahub proposent des billets dont les prix dépendent de la demande :

Revente en tribune supérieure / derrière les buts : Les prix commencent autour de 70 à 230 SAR , selon la demande et l’emplacement exact du bloc.

Les prix commencent autour de , selon la demande et l’emplacement exact du bloc. Revente dans la partie inférieure des tribunes latérales : Les prix se situent généralement entre 300 et 870 SAR .

Les prix se situent généralement entre . Revente de places en salon VIP et de formules hospitalité premium : Les prix commencent autour de 1 450 à 2 200 SAR et plus.

Al Nassr FC contre Al Shabab en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

Al Nassr FC contre Al Shabab : la forme des équipes

Al Nassr aborde ce match après avoir remporté quatre de ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Sa seule défaite sur cette période est un revers 4-0 contre Al-Ain en Ligue des champions Élite de l’AFC, en septembre. En Saudi Pro League, le club a remporté ses quatre derniers matches, notamment contre Al Diriyah (3-0) et Neom SC (1-0), avant de battre Al-Faisaly 3-1 lors de sa plus récente sortie. Al Nassr a inscrit 11 buts sur ces cinq rencontres, affichant une menace offensive constante sous la direction de Postecoglou.

Le bilan récent d’Al Shabab est plus contrasté. Le club compte deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches, le plus récent s’étant soldé par un succès 3-1 sur le terrain d’Al Fateh. Auparavant, il avait fait match nul 2-2 contre Al-Faisaly et battu Al-Taawoun 3-0. Un nul vierge face à Al-Fayha et une défaite 2-1 contre Al Kholood plus tôt dans cette série témoignent toutefois d’une irrégularité à laquelle Letsch voudra remédier.

Al Nassr FC contre Al Shabab : les confrontations récentes

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à mai 2026, lorsque Al Nassr avait battu Al Shabab 4-2 sur le terrain de ce dernier en Saudi Pro League. Al Nassr a remporté trois des cinq derniers duels entre les deux clubs, pour un nul et une défaite, inscrivant 14 buts contre neuf pour Al Shabab. Le bilan des confrontations directes est favorable à l’équipe qui reçoit, difficile à battre dans ce duel quel que soit le stade.