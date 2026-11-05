Al Kholood reçoit Al Hilal le jeudi 26 novembre 2026 au King Abdullah Stadium, à Buraydah.

Lors de leur toute première confrontation, en octobre 2025, NEOM SC s’était imposé 3-2 sur le terrain d’Al Kholood au terme d’un match animé. Al Kholood avait rapidement pris sa revanche lors du match retour, en février 2026, en s’imposant 2-1 à Tabuk.

Avec GOAL, découvrez tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Al Kholood contre Al Hilal, notamment où les acheter et à quel prix.

Quand débutera le match de Saudi Pro League entre Al Kholood et Al Hilal ?

Le match entre Al Kholood et Al Hilal se jouera au King Abdullah Stadium, à Buraydah, le jeudi 26 novembre 2026.

Saudi Pro League - Journée 15 26 nov. 2026 - 12:00 King Abdullah Stadium, Buraydah

Comment acheter des billets pour le match de Saudi Pro League entre Al Kholood et Al Hilal ?

Selon les informations disponibles sur la billetterie de cette rencontre, voici les possibilités pour acheter des billets pour Al Kholood contre Al Hilal :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle des clubs : Les billets pour les matches à domicile sont généralement mis en vente directement par le club hôte, Al Kholood ou Al Hilal selon le stade qui accueille la rencontre, sur sa plateforme de billetterie officielle ou auprès de partenaires régionaux désignés.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si tous les billets proposés par les clubs sont vendus, il est souvent possible de trouver des places en catégorie générale sur des plateformes de revente telles que Grintahub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochaines rencontres de Saudi Pro League lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Saudi Pro League entre Al Kholood et Al Hilal ?

Voici les différentes options tarifaires pour le match de Saudi Pro League entre Al Ittihad et Al Ahli :

1. Canaux officiels des clubs

Places standard et en catégorie générale : Les prix débutent autour de 35 à 50 SAR pour les matches de championnat ordinaires.

Les prix débutent autour de pour les matches de championnat ordinaires. Places latérales et autres catégories : Les prix se situent généralement entre 100 et 250 SAR .

Les prix se situent généralement entre . Offres VIP et hospitalité : Les prix vont de 500 à plus de 1 500 SAR pour les rencontres de prestige.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que Grintahub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Billets standard en revente : Les prix débutent autour de 180 à 400 SAR .

Les prix débutent autour de . Places premium et latérales en revente : Les prix débutent autour de 450 à 900 SAR .

Les prix débutent autour de . Offres VIP et premium en revente : Les prix débutent autour de 1 500 SAR, selon la proximité de la date du match au moment de l’achat.

Al Kholood contre Al Hilal en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al Kholood et d’Al Hilal

Al Kholood a perdu quatre de ses cinq derniers matches de Saudi Pro League. Sa seule victoire sur cette période est un succès 2-1 contre Al Shabab en septembre. Le club s’est incliné 5-0 face à Al Qadsiah, 3-2 face à Al Faisaly, 3-0 face à Al Riyadh et 3-0 face à Al-Ettifaq, encaissant 13 buts lors de ces quatre défaites.

Al Hilal a remporté ses cinq derniers matches, en Saudi Pro League et en Ligue des champions Élite de l’AFC. Voici ses cinq derniers résultats : une victoire 3-2 en championnat sur le terrain d’Al Qadsiah, un succès 1-0 contre Al Hazem, une victoire 2-0 contre Al-Sadd en Ligue des champions Élite de l’AFC, un succès 3-2 en championnat face à Al Ittihad et une victoire 2-1 contre Al-Gharafa en Ligue des champions. Al Hilal a marqué 11 buts et en a encaissé cinq sur ces cinq rencontres.

Al Kholood contre Al Hilal : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs a eu lieu en Coupe du Roi, en mai 2026. Al Hilal s’était imposé 2-1 au King Abdullah Stadium. Sur leurs cinq dernières confrontations, toutes compétitions confondues, Al Hilal s’est imposé quatre fois, tandis qu’Al Kholood n’a remporté aucun match. La plus large victoire d’Al Hilal dans cette série a été un succès 6-0 à domicile en championnat, en avril 2026. Sur ces cinq rencontres, le club a inscrit 16 buts contre cinq pour Al Kholood.