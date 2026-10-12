La Ligue des champions Élite de l’AFC propose un choc entre poids lourds du Golfe : le géant saoudien Al Ittihad reçoit le club émirati Shabab Al Ahli à la King Abdullah Sports City, à Djeddah.

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À quelle heure débute le match de Ligue des champions Élite de l’AFC entre Al Ittihad et Shabab Al-Ahli Dubai FC ?

Les informations officielles concernant la diffusion de cette rencontre ne sont pas encore disponibles. Revenez à l’approche du coup d’envoi pour connaître les chaînes de télévision et les options de streaming confirmées.

AFC Champions League Elite - Journée 2 13 oct. 2026 - 14:15

Où acheter des billets pour Al Ittihad contre Shabab Al Ahli ?

Les billets officiels pour le match sont mis en vente directement sur la plateforme de l’hôte, Webook.com. Les supporters peuvent s’inscrire et acheter des billets d’entrée générale sur le portail officiel dès l’ouverture de la vente au public.

Si les billets proposés sur le site officiel sont épuisés, GrintaHub constitue une autre option. Cette plateforme de revente permet aux supporters de trouver des places une fois les quotas de la vente initiale épuisés.

Combien coûtent les billets pour Al Ittihad contre Shabab Al Ahli ?

Sur la plateforme de vente officielle, les billets standard d’entrée générale sont proposés à partir de 30 SAR. Les places des catégories supérieures, plus proches du terrain, atteignent des prix plus élevés.

Sur les plateformes de revente comme GrintaHub, les prix commencent autour de 100 SAR, selon la catégorie de la place et la demande en temps réel.

Al Ittihad contre Shabab Al-Ahli Dubai FC en Ligue des champions Élite de l’AFC : Tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al Ittihad et de Shabab Al-Ahli Dubai FC

Al Ittihad a enregistré trois victoires, un match nul et un match nul lors de ses cinq dernières rencontres, sans subir de défaite. Sa dernière sortie s’est soldée par un nul 1-1 contre Al-Shamal en Ligue des champions Élite de l’AFC. Le club a également fait match nul 0-0 contre Al Fateh. Parmi ses trois victoires figurent un succès 2-1 contre Al Nassr et une victoire 1-3 sur le terrain d’Al-Faisaly. L’équipe a marqué sept buts et en a encaissé trois sur ces cinq matches.

Shabab Al-Ahli Dubai FC a remporté trois de ses cinq derniers matches, pour un nul et une défaite. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 contre Tractor en Ligue des champions Élite de l’AFC. L’équipe a subi une défaite 1-3 contre Al-Jazira au cours de cette série, mais ses deux victoires consécutives avant ce revers, dont un succès 2-0 contre Al-Dhafra, montrent qu’elle est capable d’enchaîner les bons résultats.

Al Ittihad contre Shabab Al-Ahli Dubai FC : Les dernières confrontations directes

La seule confrontation recensée entre ces deux équipes dans ces données a eu lieu le 30 septembre 2025, en Ligue des champions Élite de l’AFC. Shabab Al-Ahli Dubai FC s’était alors imposé 1-0 sur le terrain d’Al Ittihad. Ce résultat donne l’avantage au club de Dubaï dans l’historique récent des confrontations, même si ce seul match rend difficile toute projection sur la prochaine rencontre à partir des face-à-face.







