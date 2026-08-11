La Saudi Pro League continue de capter l’attention à l’échelle mondiale, avec des talents footballistiques de tout premier plan, des ambiances de stade électriques et des rivalités féroces. Alors que la nouvelle campagne débute, Al Hilal SFC affronte Al-Faisaly FC dans un choc palpitant de la 1re journée. Al Hilal, le club le plus titré de l’histoire du football saoudien, aborde cette rencontre avec la ferme intention d’affirmer sa domination à domicile, tandis qu’Al-Faisaly espère créer la surprise dès le début de saison.

Chez GOAL, nous avons rassemblé tous les détails essentiels du match, les informations sur le lieu, le détail des prix et les liens directs pour vous aider à réserver dès maintenant vos billets pour Al Hilal SFC vs Al-Faisaly FC, en toute simplicité.

Quand se joue Al Hilal vs Al-Faisaly ?

La rencontre de Saudi Pro League entre Al Hilal SFC et Al-Faisaly FC est programmée pour la mi-août 2026 au Kingdom Arena ultramoderne de Riyad.

Saudi Pro League - Journée 1 14 août 2026 - 14:00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

Où acheter des billets pour Al Hilal vs Al-Faisaly ?

Obtenir des billets de première main via les portails officiels des clubs peut souvent s’avérer compliqué en raison de la forte demande des abonnés et des membres officiels. Les contingents officiels des clubs sont fréquemment épuisés quelques minutes seulement après leur mise en vente.

Heureusement, les plateformes de billetterie secondaire offrent une alternative sûre, fiable et pratique aux supporters souhaitant s’assurer des places garanties. Vous pouvez acheter des billets vérifiés directement via des marchés secondaires tels que Ticombo, qui met en relation des fans avec des vendeurs du monde entier.

Combien coûtent les billets pour Al Hilal vs Al-Faisaly ?

Les prix des billets pour les matches de Saudi Pro League varient selon l’emplacement des sièges, la qualité de la vue et les prestations d’hospitalité incluses. Les options les moins chères commencent à environ 500 SAR pour des places standard en tribune haute derrière les buts, ce qui rend l’accès abordable pour les supporters au budget plus serré.

Places standard derrière le but : 500 SAR à 750 SAR

Catégorie 1 latérale / tribune basse latérale : 800 SAR à 1 500 SAR

Packages Premium VIP & hospitalité club : 2 500 SAR à 5 000+ SAR

Pour les supporters à la recherche d’une option économique, les places en admission générale en virage offrent un excellent rapport qualité-prix tout en vous plaçant au cœur de l’ambiance passionnée des fans locaux. Si vous recherchez un maximum de confort et les meilleurs angles de vue, les places premium le long du terrain ou les loges d’hospitalité exécutive proposent de la nourriture, des boissons et des sièges de luxe rembourrés inclus.

Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir sur Al Hilal vs Al-Faisaly

Historique des confrontations Al Hilal vs Al-Faisaly :

Les dernières infos des équipes d’Al Hilal et d’Al-Faisaly :

La forme d’Al Hilal et d’Al-Faisaly :

Tout ce qu’il faut savoir sur le Kingdom Arena

Situé au cœur de Riyad, le Kingdom Arena est l’un des stades polyvalents indoor-outdoor les plus avancés technologiquement au monde. Conçue spécifiquement pour créer une atmosphère intime et intimidante, l’enceinte dispose d’un toit entièrement rétractable et de systèmes de contrôle climatique ultramodernes, garantissant des températures confortables pour les joueurs comme pour les supporters, quelles que soient les conditions météo extérieures.

Informations essentielles sur l’enceinte pour les visiteurs les jours de match :

Capacité : plus de 26 000 places assises modernes

Adresse : Boulevard Hall, Al Hada, Riyad, Arabie saoudite

Installations : coursives premium, espaces de restauration haut de gamme, boutiques officielles pour les supporters et suites VIP exécutives

Transport : accès facile via les services de VTC, les réseaux de taxis et les zones de stationnement dédiées les jours de match autour du district de Boulevard

Il est conseillé aux visiteurs d’arriver au moins 90 minutes avant le coup d’envoi afin de passer les contrôles de sécurité sans encombre, de découvrir les équipements de l’enceinte et de rejoindre leur place avant le début des jeux de lumière d’avant-match.