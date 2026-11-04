Comment acheter des billets pour Al Hilal-Al Hazem : prix pour la Coupe du Roi, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

La Coupe du Roi entre dans le vif du sujet : le tenant du titre, Al Hilal, affronte Al Hazem en huitièmes de finale à la Kingdom Arena de Riyad. Dans cette prestigieuse compétition nationale à élimination directe, les deux équipes se disputeront une place en quarts de finale.

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À quelle heure débute Al Hilal contre Al Hazem en Coupe du Roi ?

Les informations officielles concernant la diffusion du match de Coupe du Roi entre Al Hilal et Al Hazem ne sont pas encore disponibles. Revenez à l’approche du coup d’envoi pour connaître la chaîne de télévision et les modalités de diffusion en streaming confirmées.

Où acheter des billets pour Al Hilal contre Al Hazem ?

Les billets officiels pour les matches de Coupe du Roi sont principalement distribués sur les plateformes saoudiennes de billetterie désignées, comme Webook, ainsi que sur les portails de billetterie du club hôte. Les supporters doivent consulter ces plateformes en priorité lors des phases officielles de prévente et de vente générale afin d’obtenir directement des places au tarif officiel.

Les principales informations sur le match :

Match : Al Hilal contre Al Hazem

Compétition : huitièmes de finale de la Coupe du Roi

Date : lundi 30 novembre 2026

Coup d’envoi : 20 h, heure saoudienne

Lieu : Kingdom Arena, Riyad, Arabie saoudite

GrintaHub est une solution si les billets proposés sur le site officiel sont épuisés. Les plateformes alternatives offrent aux supporters un moyen fiable de trouver le billet le moins cher lorsque les contingents officiels sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Al Hilal contre Al Hazem ?

Chez le vendeur officiel, les billets en admission générale dans les tribunes standard coûtent à partir d’environ 30 à 50 SAR, ce qui rend ces premières rencontres de coupe à élimination directe très accessibles aux supporters souhaitant y assister.

Sur le marché secondaire, notamment sur GrintaHub, les prix débutent aux alentours de 80 SAR. Les supporters disposent ainsi d’une autre possibilité pour obtenir le billet le moins cher disponible si les contingents officiels sont épuisés.

Al Hilal contre Al Hazem en Coupe du Roi : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al Hilal et d’Al Hazem

Al Hilal a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, pour une défaite. Son résultat le plus récent est une victoire 2-0 contre Shabab Al Ahli Dubai en Ligue des champions Élite de l’AFC, le 3 novembre. Durant cette série, Al Hilal a également battu Al Fateh 2-0 en championnat et s’est imposé 2-3 sur le terrain d’Al Qadsiah. Sa seule défaite a été concédée face à Al-Shamal en compétition continentale, sur le score de 3-1 le 27 octobre. Sur ces cinq matches, Al Hilal a marqué huit buts et en a encaissé quatre.

Al Hazem compte une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq dernières sorties en Saudi Pro League. Son match le plus récent s’est soldé par une défaite 4-2 contre Al Khaleej le 29 octobre. Al Hazem a fait match nul 2-2 contre Al-Fayha et 1-1 contre Neom SC, mais a aussi perdu 1-0 contre Al Hilal et 2-3 contre Al Fateh. L’équipe a marqué six buts et en a encaissé onze sur ces cinq rencontres.

Al Hilal contre Al Hazem : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte au 19 octobre 2026, lorsque Al Hilal a battu Al Hazem 1-0 en Saudi Pro League. Auparavant, Al Hazem avait reçu Al Hilal en mai 2026 et s’était incliné 0-3. Sur les cinq confrontations recensées, Al Hilal s’est imposé quatre fois et Al Hazem une fois, avec 16 buts inscrits par Al Hilal contre trois pour Al Hazem. La plus large victoire d’Al Hilal parmi ces résultats est un succès 9-0 sur le terrain d’Al Hazem en novembre 2023.