Al Hilal reçoit Al Diriyah le vendredi 20 novembre 2026 au stade Prince-Faisal-ben-Fahd, à Riyad.

Sur ses cinq derniers matches, la prolifique attaque d’Al Hilal a inscrit 13 buts, tandis que l’équipe n’en a encaissé que quatre, signe de son équilibre. Al Diriyah connaît des résultats plus irréguliers en Saudi Pro League, avec deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Al Hilal contre Al Diriyah, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure débute le match de Saudi Pro League entre Al Hilal et Al Diriyah ?

Le coup d’envoi du match entre Al Hilal et Al Diriyah sera donné le vendredi 20 novembre 2026 au stade Prince-Faisal-ben-Fahd, à Riyad.

Saudi Pro League - Journée 14 20 nov. 2026 - 12:00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

Comment acheter des billets pour le match de Saudi Pro League entre Al Hilal et Al Diriyah ?

Pour obtenir des billets pour le prochain match de Saudi Pro League entre Al Hilal et Al Diriyah, plusieurs options principales s’offrent à vous :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Les billets pour les matches d’Al Hilal à domicile sont généralement mis en vente sur la plateforme officielle BLU Store. Vous pouvez choisir parmi plusieurs catégories, dont l’admission générale, Club View, VIP et VVIP.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par le club sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places en admission générale sur des plateformes de revente comme GrintaHub . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochaines rencontres de Saudi Pro League lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Saudi Pro League entre Al Hilal et Al Diriyah ?

Le prix des billets pour le match de Saudi Pro League entre Al Hilal et Al Diriyah varie selon que vous les achetez auprès du club ou sur une plateforme de revente.

1. Canaux officiels du club

Admission générale / derrière le but : 30 à 50 SAR

Virages et parties hautes des tribunes latérales : 60 à 90 SAR

Catégorie 1 / partie basse de la tribune principale : 100 à 150 SAR

VIP et prestations haut de gamme : 250 à 500 SAR et plus

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par le club sont épuisés, les plateformes de revente comme GrintaHubproposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Places standard / admission générale : 150 à 350 SAR

Places latérales bien situées et Club View : 400 à 900 SAR

Loges VIP et espaces haut de gamme : 1 000 à 4 500 SAR et plus

Al Hilal contre Al Diriyah en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al Hilal et d’Al Diriyah

Al Hilal aborde ce match en grande forme, avec quatre victoires et une seule défaite lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Cette défaite est survenue face à Neom SC en Saudi Pro League le 7 septembre, mais l’équipe a depuis enchaîné quatre victoires. Elle s’est imposée 2-0 contre Al-Sadd en Ligue des champions Élite de l’AFC lors de sa dernière rencontre et a également écrasé Al-Taawoun 6-0 en championnat, un résultat qui témoigne de sa puissance offensive. Sur ces cinq matches, Al Hilal a marqué 13 buts et n’en a encaissé que quatre.

Le bilan d’Al Diriyah est plus contrasté, avec deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres de Saudi Pro League. Son dernier match s’est soldé par une défaite 3-0 contre Al Nassr, et l’équipe s’est aussi inclinée 2-0 face à Al Qadsiah. Un match nul et vierge contre Abha et une victoire 2-1 sur le terrain d’Al Fateh figurent également dans cette série, ce qui rend sa forme difficile à évaluer avant cette rencontre.

Al Hilal contre Al Diriyah : les confrontations récentes

Aucune donnée n’est disponible sur les confrontations récentes entre Al Hilal et Al Diriyah. Cette rubrique sera mise à jour si des informations sur leurs précédentes rencontres deviennent disponibles.