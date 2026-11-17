Al Hilal affronte Al-Ain dans un choc de la phase de groupes de la Ligue des champions Élite de l’AFC, le mardi 24 novembre 2026. Cette rencontre majeure se tiendra à la Kingdom Arena de Riyad, une enceinte ultramoderne.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires sur le match et le prix des places. Découvrez comment obtenir vos billets dès maintenant pour soutenir votre équipe favorite au stade.

À quelle heure débute Al Hilal - Al-Ain en Ligue des champions Élite de l’AFC ?

Les informations officielles concernant la diffusion d’Al Hilal - Al-Ain en Ligue des champions Élite de l’AFC ne sont pas encore disponibles. Revenez à l’approche du coup d’envoi pour connaître les chaînes de télévision et les modalités de diffusion en streaming confirmées.

AFC Champions League Elite - Journée 6 7 déc. 2026 - 13:15

Où acheter des billets pour Al Hilal - Al-Ain ?

Pour obtenir vos places, privilégiez les billetteries officielles des clubs et de la compétition, comme la plateforme Blu Store. Il est toujours conseillé de consulter d’abord les canaux officiels, à mesure que les quotas de billets en prévente et en vente générale sont mis à disposition avant le match.

Si les places proposées sur le site officiel sont épuisées, vous pouvez vous tourner vers la plateforme de revente Grintahub. Sa page dédiée à cette rencontre de Ligue des champions Élite de l’AFC vous permet de consulter les places disponibles et de finaliser votre achat.

Combien coûtent les billets pour Al Hilal - Al-Ain ?

Pour les supporters qui font le déplacement comme pour ceux qui résident sur place, trouver le billet le moins cher est souvent la priorité. Sur les canaux officiels des clubs, les billets standard pour cette rencontre débutent à 35 riyals saoudiens, un tarif très abordable, et coûtent généralement jusqu’à 150 riyals saoudiens pour une place en tribune basse.

Sur le marché de la revente, notamment sur Grintahub, les billets d’entrée générale sont proposés à partir d’environ 85 riyals saoudiens. Agir rapidement est le meilleur moyen de profiter des tarifs les plus bas avant que la demande n’augmente à l’approche du match.

Al Hilal - Al-Ain en Ligue des champions Élite de l’AFC : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al Hilal et d’Al-Ain

Al Hilal a enregistré quatre victoires et une défaite lors de ses cinq derniers matches en Saudi Pro League et en Ligue des champions Élite de l’AFC. Son résultat le plus récent est une victoire 2-0 contre Shabab Al Ahli Dubai en compétition continentale, le 3 novembre. Auparavant, le club avait battu Al Fateh 2-0 en championnat et s’était imposé 2-3 sur le terrain d’Al Qadsiah. Son seul revers sur cette période est une défaite 3-1 face à Al-Shamal en Ligue des champions Élite de l’AFC, le 27 octobre. Sur ces cinq rencontres, Al Hilal a marqué huit buts et en a encaissé quatre.

Al-Ain compte deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Son résultat le plus marquant est une victoire 4-1 contre Al Ittihad en Ligue des champions Élite de l’AFC, le 2 novembre. Le club a également battu Tractor 2-1 en compétition continentale, mais s’est incliné face à Shabab Al Ahli Dubai en Coupe du Président et en ADNOC Pro League. Sa dernière rencontre s’est achevée sur un nul 0-0 contre Al-Wahda, le 8 novembre.

Al Hilal - Al-Ain : les dernières confrontations directes

La dernière rencontre entre les deux équipes a eu lieu en Ligue des champions Élite de l’AFC en octobre 2024. Al-Ain recevait Al Hilal et s’est incliné 4-5. Avant cela, Al Hilal avait battu Al-Ain 2-1 à domicile en avril 2024, tandis qu’Al-Ain s’était imposé 4-2 sur son terrain lors du match aller de cette même confrontation. Sur les cinq confrontations directes recensées dans cette compétition, Al Hilal s’est imposé trois fois et Al-Ain deux fois. Les deux équipes ont inscrit 19 buts au total lors de ces matches.