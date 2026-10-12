La Ligue des champions Élite de l’AFC propose une affiche continentale de haut niveau entre le club qatari d’Al Gharafa SC et le géant iranien Esteghlal FC. Les deux clubs possèdent un riche passé et peuvent compter sur de fidèles supporters, ce qui fait de cette rencontre de la phase de groupes un rendez-vous incontournable pour les amateurs de football asiatique de toute la région.

GOAL vous donne toutes les informations essentielles sur la date, le lieu et les possibilités d’achat de billets pour réserver votre place et assister au match.

À quelle heure débute Al-Gharafa contre Esteghlal en Ligue des champions Élite de l’AFC ?

Le coup d’envoi d’Al-Gharafa contre Esteghlal sera donné le 24 septembre 2026 à 18 h 15 UTC. Le lieu de cette rencontre de Ligue des champions Élite de l’AFC reste à confirmer.

AFC Champions League Elite - Journée 2 12 oct. 2026 - 14:15

Où acheter des billets pour Al Gharafa SC contre Esteghlal FC ?

Les billets officiels pour les matches à domicile d’Al Gharafa SC en Ligue des champions Élite de l’AFC sont mis en vente auprès des billetteries officielles au Qatar et sur les plateformes officielles du club. Il est conseillé aux supporters de consulter d’abord les canaux officiels du club à l’ouverture de la vente au grand public.

Si tous les billets sont épuisés auprès du vendeur officiel, les plateformes de revente comme Ticombo constituent une autre possibilité.

Combien coûtent les billets pour Al Gharafa SC contre Esteghlal FC ?

Le prix des billets pour les matches de Ligue des champions Élite de l’AFC varie selon la catégorie de place, la visibilité et la demande pour la rencontre.

Dans les billetteries officielles, les billets standard commencent généralement autour de 30 à 50 SAR pour les places en tribune générale.

Si les billets mis en vente par les billetteries officielles sont épuisés, les prix à la revente dépendront des disponibilités. Sur les plateformes secondaires comme Ticombo, les billets standard sont proposés à partir d’environ 80 SAR.

Pour obtenir les billets les moins chers, mieux vaut agir dès l’ouverture de la vente au grand public ou consulter les offres disponibles sur les plateformes de revente avant qu’elles ne soient épuisées.

Al-Gharafa contre Esteghlal en Ligue des champions Élite de l’AFC : Tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al-Gharafa et d’Esteghlal

Al-Gharafa compte une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 2-1 contre Al Hilal en Ligue des champions Élite de l’AFC. Le revers 4-1 face à Al-Sadd en Stars League est le plus lourd de cette série. Sur ces cinq rencontres, Al-Gharafa a inscrit cinq buts et en a encaissé neuf, signe d’une équipe vulnérable sur le plan défensif. Sa seule victoire a été obtenue contre Al-Shahaniya sur le score de 2-1.

Esteghlal est resté invaincu lors de ses cinq derniers matches, avec deux victoires et trois nuls. Son résultat le plus marquant est une victoire 3-0 contre Al-Sadd en Ligue des champions Élite de l’AFC le 14 septembre. L’autre succès est une courte victoire 1-0 contre Paykan en Persian Gulf Pro League. Esteghlal n’a pas encaissé de but lors de trois de ces cinq matches, ce qui témoigne de sa discipline défensive. Sur cette période, l’équipe a inscrit cinq buts et n’en a concédé qu’un.

Al-Gharafa contre Esteghlal : Les derniers face-à-face

Esteghlal présente le meilleur bilan lors des récentes confrontations entre les deux clubs. Leur dernier duel, disputé en septembre 2024 en Ligue des champions Élite de l’AFC, s’est conclu par une victoire 3-0 d’Esteghlal. Sur les trois confrontations recensées, Esteghlal a gagné deux fois et fait un match nul. Al-Gharafa n’a pas encore battu son adversaire iranien dans cette compétition.



