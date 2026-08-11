Comment acheter des billets pour Al-Fayha vs Al-Hilal : dates de la Saudi Pro League, prix des billets et plus encore

La Saudi Pro League fait son retour pour la saison 2026/27, et le premier test à l’extérieur d’Al-Hilal l’emmène au nord de la capitale pour affronter Al-Fayha lors de la 2e journée. Après la fin de l’exercice 2025/26 en mai 2026, au cours duquel Al-Hilal a décroché une victoire 1-0 lors de la dernière journée à Al Majma'ah, les deux équipes se retrouvent de nouveau très tôt dans cette nouvelle campagne.

Sous les ordres de l’entraîneur Simone Inzaghi, et avec la recrue estivale Crysencio Summerville aux côtés de Darwin Núñez, Rúben Neves et Theo Hernández, Al-Hilal cherche à imprimer un rythme soutenu dès le début de saison.

GOAL a rassemblé toutes les informations dont vous avez besoin sur la mise en vente des billets, les meilleures plateformes pour des achats sécurisés et les prix les plus compétitifs.

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Quand a lieu Al-Fayha vs Al-Hilal ?

Date et heure Match Lieu Billets jeudi 20 août 2026 Al-Fayha vs Al-Hilal Al Majma'ah Sports City, Al Majma'ah Billets

Où acheter des billets pour Al-Fayha vs Al-Hilal ?

Trouver des billets pour les matches d’Al-Hilal peut être notoirement difficile en raison de son immense base de supporters et de la présence de superstars internationales comme Neymar, Aleksandar Mitrović et Rúben Neves.

Pour cette rencontre à l’extérieur face à Al-Fayha en particulier, les billets sont principalement distribués via les canaux officiels de la Saudi Pro League et les plateformes de billetterie du club hôte.

Cependant, pour les supporters qui manquent la mise en vente générale initiale ou ceux qui voyagent depuis l’extérieur de l’Arabie saoudite et ont besoin d’une option de marché secondaire plus garantie, Ticombo offre un environnement sécurisé pour acheter des billets même lorsque la billetterie principale affiche complet.

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Combien coûtent les billets pour Al-Fayha vs Al-Hilal ?

Les prix des billets en Saudi Pro League varient selon la catégorie du match et le profil de l’équipe visiteuse. Quand Al-Hilal est l’adversaire, les tarifs connaissent généralement une légère hausse en raison de la forte demande. Pour ce choc à l’Al Majma'ah Sports City, Al-Fayha cherche à maintenir le football accessible tout en gérant les exigences logistiques d’un match très médiatisé.

Plateformes officielles : les billets principaux sont mis en vente via le portail officiel de la Saudi Pro League (SPL) et la plateforme officielle de billetterie d’Al-Fayha.

Abonnements du club : les membres officiels d’Al-Hilal bénéficient d’un accès anticipé aux contingents du parcage visiteurs avant l’ouverture de la vente générale.

Marché secondaire : si les contingents principaux sont épuisés, des plateformes secondaires fiables comme Ticombo proposent des options de revente vérifiées.

proposent des options de revente vérifiées. Catégorie de billet Fourchette de prix (SAR) Placement et expérience Catégorie 3 30 - 75 SAR Admission générale ; derrière les buts Catégorie 2 100 - 250 SAR Places premium sur les côtés avec vue dégagée Catégorie 1 & Gold 300 - 600 SAR Vue centrale privilégiée le long des tribunes principales VIP & Hospitalité 1 000+ SAR Accès à un salon premium avec restauration incluse

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Tout ce qu’il faut savoir sur l’Al Majma'ah Sports City

L’Al Majma'ah Sports City est le stade d’Al-Fayha FC. Situé à Al Majma'ah, à environ 200 kilomètres au nord de Riyad, il constitue un pôle sportif essentiel pour la région.

S’il ne dispose pas de la capacité massive du King Fahd International Stadium, son caractère compact crée un environnement intimidant et électrique pour les équipes visiteuses.

Le stade a été rénové pour répondre aux normes élevées de la Saudi Pro League, garantissant des installations de tout premier ordre pour les supporters, les médias et les joueurs. Avec une capacité d’environ 7 000 spectateurs, chaque siège offre une vue rapprochée sur l’action, ce qui en fait l’un des stades les plus intimistes pour voir évoluer notamment les superstars d’Al-Hilal.

Pour les supporters qui viennent de Riyad, le trajet dure environ deux heures via la Route 60. Le complexe sportif dispose de nombreuses places de stationnement, mais il est conseillé d’arriver au moins 90 minutes avant le coup d’envoi pour éviter les embouteillages locaux. À l’intérieur du stade, vous trouverez plusieurs points de vente de nourriture et de boissons proposant des spécialités locales et les en-cas habituels des jours de match, en phase avec l’atmosphère familiale qui fait la réputation de la Saudi Pro League.

N’oubliez pas de vous habiller confortablement, car les températures du désert peuvent baisser en soirée, même après une journée chaude. Soutenir l’équipe à domicile ou le géant visiteur à l’Al Majma'ah Sports City est une expérience unique qui capture la véritable essence de la culture du football saoudien.