Le choc très attendu de l'Emaar Super Cup entre deux géants du football des Émirats arabes unis, Al Ain FC et Shabab Al Ahli, promet un grand spectacle. Les supporters de toute la région se préparent à voir ces deux équipes s'affronter à Abou Dhabi pour le prestigieux trophée.

Cette affiche s'inscrit dans une longue rivalité, marquée par des rencontres intenses et un football spectaculaire. Leurs récents duels ont offert des moments inoubliables, et cette finale promet d'être tout aussi mémorable, les deux clubs visant la suprématie régionale.

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Quand aura lieu Al Ain FC - Shabab Al Ahli ?

Date et heure Match Lieu Billets 29 novembre 2026, 19 h 30 Al Ain FC - Shabab Al Ahli Stade Mohammed Bin Zayed, Abou Dhabi Billets

Où acheter des billets pour Al Ain FC - Shabab Al Ahli ?

Le meilleur endroit pour trouver des billets pour l'Emaar Super Cup est la plateforme de billetterie officielle, Platinumlist. Elle assure la vente principale des billets pour les événements de l'UAE Pro League et permet aux supporters d'accéder directement aux places standard.

Si les places proposées sur le site officiel sont épuisées, StubHub est une solution. Les sites de revente de billets comme StubHub offrent une solution de repli aux supporters qui décident de venir à l'approche du match ou recherchent des places précises qui ne sont plus disponibles sur le marché primaire.

Combien coûtent les billets pour Al Ain FC - Shabab Al Ahli ?

Sur la plateforme officielle Platinumlist, les billets d'entrée générale sont généralement proposés à des prix abordables, permettant aux supporters d'encourager leur équipe sans se ruiner. Vérifiez toujours d'abord auprès du vendeur officiel pour trouver les places les moins chères à leur prix initial.

Si les places d'entrée générale mises en vente officiellement sont épuisées, les plateformes de revente comme StubHub offrent une autre possibilité d'obtenir des places à la dernière minute. Sur le marché secondaire, les prix commencent actuellement autour de 95 AED, ce qui permet aux supporters d'assister au match. Si les places proposées sur le site officiel sont épuisées, StubHub est une solution.

Tout savoir sur Al Ain FC - Shabab Al Ahli

L'Emaar Super Cup réunit ce que le football des Émirats arabes unis a de meilleur à offrir. Al Ain FC et Shabab Al Ahli entretiennent une rivalité de longue date et se disputent régulièrement les principaux titres nationaux.

Au magnifique stade Mohammed Bin Zayed d'Abou Dhabi, l'ambiance promet d'être électrique. Les deux équipes disposent d'effectifs extrêmement talentueux : les supporters peuvent donc s'attendre à un football offensif de grande qualité, du premier au dernier coup de sifflet.