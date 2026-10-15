La Ligue des champions Élite de l’AFC offre une nouvelle affiche continentale prometteuse : le club saoudien Al Ahli s’apprête à accueillir le prétendant qatari Al-Gharafa au stade King Abdullah Sports City de Djeddah. Les deux équipes disposent d’effectifs riches et de joueurs de renom, ce qui fait de cette rencontre l’un des chocs les plus attendus de la phase de groupes.

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À quelle heure débute Al Ahli contre Al-Gharafa en Ligue des champions Élite de l’AFC ?

Les informations officielles sur la diffusion d’Al Ahli contre Al-Gharafa ne sont pas encore disponibles. Revenez à l’approche du coup d’envoi pour connaître les chaînes de télévision et les options de streaming confirmées.

AFC Champions League Elite - Journée 3 26 oct. 2026 - 13:00

Où acheter des billets pour Al Ahli contre Al-Gharafa ?

Les billets officiels pour les matches à domicile d’Al Ahli en Ligue des champions Élite de l’AFC sont principalement mis en vente sur la plateforme officielle Webook, le principal fournisseur de billets pour les grands événements de football en Arabie saoudite. Il est conseillé aux supporters de consulter d’abord le site officiel à l’ouverture de la vente au grand public.

Si tous les billets sont épuisés auprès du vendeur officiel, les plateformes de revente comme Grintahub constituent une autre possibilité.

Combien coûtent les billets pour Al Ahli contre Al-Gharafa ?

Le prix des billets pour les rencontres de Ligue des champions Élite de l’AFC varie selon l’emplacement du siège, sa catégorie et la demande dans les différentes tribunes du stade.

Sur la plateforme de billetterie officielle, les billets standard coûtent généralement entre 20 et 35 SAR pour les places derrière les buts et dans les tribunes supérieures.

Si les billets officiels sont épuisés, les disponibilités sur le marché de la revente varient selon la demande des supporters. Sur les plateformes de revente telles que Grintahub, les billets standard sont proposés à partir d’environ 50 SAR.

Pour obtenir le meilleur tarif, agissez rapidement dès l’ouverture de la vente au grand public ou consultez les billets disponibles auprès de plateformes de revente fiables avant que les prix ne fluctuent davantage.

Al Ahli contre Al-Gharafa en Ligue des champions Élite de l’AFC : Tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al Ahli et d’Al-Gharafa

Al Ahli aborde ce match avec deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Son dernier match s’est soldé par une défaite 2-1 face aux Mamelodi Sundowns en Coupe intercontinentale de la FIFA. Lors de sa précédente rencontre en Ligue des champions Élite de l’AFC, le club avait fait match nul 1-1 contre le Pakhtakor Tachkent. Al Ahli a toutefois marqué cinq buts sans en encaisser face à Al Riyadh en Saudi Pro League et battu Al Hazem 3-1. Sur ces cinq matches, Al Ahli a inscrit 12 buts et en a encaissé huit.

Al-Gharafa arrive en méforme, avec une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une défaite 1-2 contre Al Hilal en Ligue des champions Élite de l’AFC. Le club a également subi un lourd revers 1-4 face à Al-Sadd en Stars League. Sa seule victoire a été obtenue contre Al-Shahaniya. L’équipe qatarie a marqué cinq buts et en a encaissé neuf sur ces cinq rencontres.

Al Ahli contre Al-Gharafa : Les confrontations récentes

La dernière rencontre entre les deux clubs a eu lieu le 20 octobre 2025 en Ligue des champions Élite de l’AFC et s’est soldée par une victoire 4-0 d’Al Ahli. Auparavant, Al Ahli avait battu Al-Gharafa 4-2 dans la même compétition en février 2025. Sur les cinq confrontations répertoriées, Al Ahli compte deux victoires, les trois autres matches s’étant terminés par des nuls. Le club saoudien a marqué nettement plus de buts que son adversaire qatari lors des rencontres les plus récentes.



