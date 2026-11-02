L’AFC Bournemouth reçoit Nottingham Forest le samedi 21 novembre 2026 au Vitality Stadium, à Bournemouth.

Lors de leur dernière confrontation, le 24 mai 2026, les deux équipes se sont quittées sur un match nul 1-1 au City Ground. Morgan Gibbs-White a marqué pour Forest avant l’égalisation de Marcus Tavernier pour Bournemouth. Lors de leur précédente rencontre en Premier League, en octobre 2025, Bournemouth s’était largement imposé 2-0 sur le terrain de Forest.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour AFC Bournemouth contre Nottingham Forest, notamment où les acheter et à quel prix.

Quand débute le match de Premier League entre l’AFC Bournemouth et Nottingham Forest ?

Le coup d’envoi du match entre l’AFC Bournemouth et Nottingham Forest sera donné le samedi 21 novembre 2026 au Vitality Stadium, à Bournemouth.

Premier League - Journée 11 21 nov. 2026 - 10:00 Vitality Stadium

Comment acheter des billets pour le match de Premier League entre l’AFC Bournemouth et Nottingham Forest ?

Voici les différentes possibilités pour acheter des billets pour le prochain match de Premier League entre l’AFC Bournemouth et Nottingham Forest F.C. :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : La méthode principale et la plus fiable consiste à passer par la billetterie officielle de l’AFC Bournemouth (pour les places dans les tribunes réservées aux supporters de l’équipe à domicile) ou celle de Nottingham Forest F.C. (pour les places attribuées aux supporters visiteurs). Ces billets sont généralement mis en vente par étapes, la priorité étant d’abord donnée aux membres des clubs et aux abonnés, avant une éventuelle vente au grand public ou par tirage au sort.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si tous les billets proposés par les clubs sont vendus, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les quotas de billets initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Premier League entre l’AFC Bournemouth et Nottingham Forest ?

Voici le détail des options et des prix des billets pour le prochain match de Premier League entre l’AFC Bournemouth et Nottingham Forest :

1. Canaux officiels des clubs

Prix de vente initial des places classiques : Les billets standards achetés directement auprès des billetteries officielles des clubs coûtent généralement entre 30 £ et 60 £ environ, selon l’emplacement, la catégorie d’âge et la tarification du match.

Les billets standards achetés directement auprès des billetteries officielles des clubs coûtent généralement entre environ, selon l’emplacement, la catégorie d’âge et la tarification du match. Offres hospitalité officielles : Les offres hospitalité proposées directement par les clubs sont plus chères : elles débutent généralement autour de 150 £ à plus de 300 £ par personne et comprennent des places haut de gamme, l’accès à un salon et des prestations de restauration.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets mis en vente directement par les clubs sont vendus, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets dont le prix dépend de la demande :

Places derrière les buts : À partir d’environ 170 £ à 200 £ par billet.

À partir d’environ par billet. Places le long du terrain : Les places classiques sur les côtés du terrain coûtent généralement entre 210 £ et 260 £ par billet.

Les places classiques sur les côtés du terrain coûtent généralement entre par billet. Revente d’offres hospitalité premium et VIP : Les offres VIP haut de gamme et les formules spéciales peuvent atteindre 590 £ à plus de 2 300 £ par billet, selon le vendeur et les prestations incluses.

AFC Bournemouth contre Nottingham Forest en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de l’AFC Bournemouth et de Nottingham Forest

Bournemouth reste sur trois victoires et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son dernier résultat est une victoire 2-0 contre Sunderland en Premier League, après un succès 3-0 face au Sturm Graz en Ligue Europa. Sur ces cinq rencontres, Bournemouth a inscrit sept buts et en a encaissé six. Ses seules défaites ont été concédées contre Chelsea (5-1) et Liverpool (1-0).

Nottingham Forest compte une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 0-1 face à Arsenal, après des revers en Premier League contre Crystal Palace et Coventry City. Forest a remporté son unique victoire sur le terrain d’Aston Villa (2-1) et a marqué trois buts tout en en encaissant six sur ces cinq matches.

AFC Bournemouth contre Nottingham Forest : les dernières confrontations

Les confrontations entre ces deux clubs ont été serrées ces dernières saisons. Leur dernière rencontre s’est terminée sur un nul 1-1, lorsque Forest a reçu Bournemouth en mai 2026. Sur leurs cinq derniers duels en Premier League, aucune des deux équipes n’a réussi à prendre nettement le dessus. Bournemouth a signé les victoires les plus larges de cette série, notamment un succès 5-0 au Vitality Stadium en janvier 2025 et une victoire 2-0 à domicile en octobre 2025, tandis que deux des cinq rencontres se sont achevées sur un nul.