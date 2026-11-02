L’AFC Bournemouth reçoit Nottingham Forest le samedi 21 novembre 2026 au Vitality Stadium, à Bournemouth.

Lors de leur dernière confrontation, le 24 mai 2026, les deux équipes ont fait match nul 1-1 au City Ground. Morgan Gibbs-White a marqué pour Forest et Marcus Tavernier a égalisé pour Bournemouth. Lors de leur précédente rencontre en Premier League, en octobre 2025, Bournemouth s’était imposé 2-0 sur le terrain de Forest.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour AFC Bournemouth - Nottingham Forest, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Premier League entre l’AFC Bournemouth et Nottingham Forest ?

Le coup d’envoi d’AFC Bournemouth - Nottingham Forest sera donné le samedi 21 novembre 2026 au Vitality Stadium, à Bournemouth.

Premier League - Journée 11 21 nov. 2026 - 10:00 Vitality Stadium

Comment acheter des billets pour le match de Premier League entre l’AFC Bournemouth et Nottingham Forest ?

Voici les différentes possibilités pour acheter des billets pour le prochain match de Premier League entre l’AFC Bournemouth et Nottingham Forest F.C. :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Le moyen principal et le plus fiable consiste à passer par la billetterie officielle de l’AFC Bournemouth (pour les tribunes réservées à l’équipe à domicile) ou celle de Nottingham Forest F.C. (pour les places attribuées aux supporters visiteurs). Les billets sont généralement mis en vente par étapes, avec une priorité accordée aux membres des clubs et aux abonnés avant une éventuelle vente au grand public ou par tirage au sort.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des places standard sur des plateformes de revente telles que StubHub . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Premier League entre l’AFC Bournemouth et Nottingham Forest ?

Voici les différentes options et les prix des billets pour le prochain match de Premier League entre l’AFC Bournemouth et Nottingham Forest :

1. Canaux officiels des clubs

Prix des places standard : Les billets classiques achetés directement auprès des billetteries officielles des clubs coûtent généralement entre 30 et 60 £ environ, selon la catégorie de placement, la tranche d’âge et la catégorie tarifaire du match.

Les billets classiques achetés directement auprès des billetteries officielles des clubs coûtent généralement entre environ, selon la catégorie de placement, la tranche d’âge et la catégorie tarifaire du match. Offres hospitalité officielles : Les offres hospitalité proposées directement par les clubs sont plus coûteuses et commencent généralement autour de 150 à 300 £ et plus par personne. Elles comprennent des places haut de gamme, l’accès à un salon et des prestations de restauration.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente directement par les clubs sont épuisés, des plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Places derrière les buts : À partir d’environ 170 à 200 £ par billet.

À partir d’environ par billet. Places en tribune latérale : Les places standard le long du terrain coûtent généralement entre 210 et 260 £ par billet.

Les places standard le long du terrain coûtent généralement entre par billet. Revente de prestations hospitalité haut de gamme ou VIP : Les offres VIP haut de gamme et les formules spéciales peuvent atteindre 590 à plus de 2 300 £ par billet, selon le vendeur et les prestations incluses.

AFC Bournemouth - Nottingham Forest en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

AFC Bournemouth - Nottingham Forest : la forme des équipes

Bournemouth aborde ce match avec trois victoires et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Son dernier résultat est une victoire 2-0 contre Sunderland en Premier League, après un succès 3-0 face à Sturm Graz en Ligue Europa. Sur cette série de cinq matches, Bournemouth a marqué sept buts et en a encaissé six. Ses seules défaites ont été concédées contre Chelsea (5-1) et Liverpool (1-0).

Nottingham Forest compte une victoire, un match nul et trois défaites lors de ses cinq dernières rencontres. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 0-1 contre Arsenal, après des revers en Premier League face à Crystal Palace et Coventry City. Forest a obtenu son unique victoire sur le terrain d’Aston Villa (2-1). Sur ces cinq matches, le club a marqué trois buts et en a encaissé six.

AFC Bournemouth - Nottingham Forest : les confrontations récentes

Les confrontations entre les deux clubs ont été serrées ces dernières saisons. Leur dernier duel s’est achevé sur un score de 1-1 lorsque Forest a reçu Bournemouth en mai 2026. Sur leurs cinq dernières rencontres en Premier League, aucune des deux équipes n’a réussi à prendre nettement le dessus. Bournemouth a signé les victoires les plus larges de cette série, notamment un succès 5-0 au Vitality Stadium en janvier 2025 et une victoire 2-0 à domicile en octobre 2025. Deux des cinq matches se sont terminés sur un nul.