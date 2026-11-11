L’AFC Bournemouth reçoit Hull City le samedi 5 décembre 2026 au Vitality Stadium, à Bournemouth.

L’AFC Bournemouth et Hull City ont connu des parcours contrastés, marqués notamment par leurs précédentes confrontations en Premier League, dont une victoire 6-1 de Bournemouth à domicile en octobre 2016. Leur dernière rencontre remonte à janvier 2022, en Championship, au Vitality Stadium, où Hull City s’était imposé 1-0.

GOAL vous explique tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour AFC Bournemouth-Hull City, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi d’AFC Bournemouth-Hull City en Premier League ?

Le coup d’envoi d’AFC Bournemouth-Hull City sera donné le samedi 5 décembre 2026 au Vitality Stadium, à Bournemouth.

Premier League - Journée 14 5 déc. 2026 - 10:00 Vitality Stadium

Comment acheter des billets pour AFC Bournemouth-Hull City en Premier League ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Premier League entre l’AFC Bournemouth et Hull City, plusieurs options s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles : L’option la plus directe et la plus fiable consiste à acheter des billets sur les billetteries officielles de l’AFC Bournemouth ou de Hull City, selon les conditions d’adhésion, le nombre de points de fidélité requis ou la disponibilité des places lors de la vente générale.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont totalement épuisés, il est souvent possible de trouver des places d’admission générale sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour AFC Bournemouth-Hull City en Premier League ?

Voici le détail des prix des billets pour le prochain match de Premier League entre l’AFC Bournemouth et Hull City :

1. Canaux officiels des clubs

Places au centre de la tribune principale : 51 £ pour les adultes, auxquels s’ajoutent des frais de dossier standard de 2 £.

pour les adultes, auxquels s’ajoutent des frais de dossier standard de 2 £. Admission générale et autres tribunes (catégories standard) : Généralement entre 30 £ et 48 £.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Places derrière les buts et autres places revendues : À partir d’environ 150 £ .

À partir d’environ . Places le long du terrain et places premium revendues : Souvent entre 195 £ et 334 £ ou plus.

AFC Bournemouth-Hull City en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de l’AFC Bournemouth et de Hull City

Bournemouth a remporté ses cinq derniers matches officiels sans encaisser le moindre but. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire 2-0 contre Leeds United en Premier League. Le club a également battu l’AC Milan 3-0 en Ligue Europa et Aston Villa 3-0 en Carabao Cup au cours de cette série. Bournemouth a inscrit dix buts et enchaîné cinq matches sans encaisser de but.

Hull City compte deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches de Premier League, sans aucune victoire sur cette période. Son résultat le plus récent est un nul 2-2 contre Ipswich Town. Le club a également fait match nul 1-1 contre Brentford. Les défaites face à Fulham et Newcastle United encadrent une série difficile pour Hull City, qui a marqué cinq buts et en a encaissé six au cours de ces cinq rencontres.

AFC Bournemouth-Hull City : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à janvier 2022, lorsque Hull City avait battu Bournemouth 1-0 en Championship au Vitality Stadium. Sur leurs cinq dernières confrontations recensées, Bournemouth et Hull comptent chacun deux victoires, pour un match nul. Le résultat le plus marquant de cette série reste toutefois la victoire 6-1 de Bournemouth à domicile en octobre 2016, lors de leur précédente période commune en Premier League.