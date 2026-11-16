Le Milan accueille Parme le dimanche 6 décembre 2026 à San Siro, à Milan.

Parme a signé une mémorable victoire 1-0 à San Siro lors de la dernière confrontation entre les deux équipes, en février 2026. Plus tôt dans la saison 2025-2026, elles s’étaient quittées sur un match nul spectaculaire (2-2) à Parme, en novembre 2025.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Milan-Parme, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure débute le match de Serie A entre l’AC Milan et Parma Calcio 1913 ?

Le match entre Milan et Parme se déroule à San Siro, à Milan, le dimanche 6 décembre 2026.

Serie A - Journée 14 6 déc. 2026 - 14:45 San Siro

Comment acheter des billets pour le match de Serie A entre l’AC Milan et Parma Calcio 1913 ?

Voici les principales possibilités pour acheter des billets pour le prochain match de Serie A entre l’AC Milan et Parma Calcio 1913 à San Siro :

1. Canaux officiels du club

Site officiel de l’AC Milan : La solution la plus directe et la plus fiable consiste à passer par la billetterie officielle de l’AC Milan. Les billets sont généralement proposés d’abord aux abonnés, puis aux détenteurs de la carte Rossoneri (CRN), avant l’ouverture de la vente au grand public.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par le club sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des places standard sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Serie A lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Serie A entre l’AC Milan et Parma Calcio 1913 ?

Les prix des billets pour le prochain match entre l’AC Milan et Parma Calcio 1913 à San Siro varient selon le canal d’achat et la catégorie de places :

1. Canaux officiels du club

Billets standard : Les prix commencent à 14 € dans les secteurs de l’anneau supérieur, comme le Terzo Blu, et atteignent environ 124 € pour les places centrales de la zone rouge (Tribuna Onore Rossa).

Les prix commencent à dans les secteurs de l’anneau supérieur, comme le Terzo Blu, et atteignent environ pour les places centrales de la zone rouge (Tribuna Onore Rossa). Tarifs réduits : À partir de 14 € .

À partir de . Prestations d’accueil et options supplémentaires : Des expériences spéciales avant le match, comme la formule San Siro Museum Lounge, sont proposées moyennant un supplément de 60 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus officiellement par le club sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Premiers prix à la revente : À partir d’environ 20 à 25 € pour des places dans l’anneau supérieur, selon les billets disponibles.

À partir d’environ pour des places dans l’anneau supérieur, selon les billets disponibles. Prix moyen sur le marché : Généralement autour de 200 à 230 € pour des places standard sur les côtés du terrain et dans les catégories intermédiaires.

AC Milan-Parma Calcio 1913 en Serie A : tout ce qu’il faut savoir

La forme de l’AC Milan et de Parma Calcio 1913

Milan a remporté trois de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues et en a perdu deux, inscrivant 11 buts et en encaissant 10 sur cette période. Son résultat le plus récent est une victoire 3-1 dans le derby face à l’Inter en Serie A. Milan a également battu l’Udinese 2-0 en Serie A durant cette série, mais une défaite 3-0 contre l’AFC Bournemouth en Ligue Europa et un revers 4-2 à domicile face à Bologne illustrent l’irrégularité qui marque sa saison.

Parme compte une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches de Serie A, mais l’évolution récente de ses résultats est notable. Après trois défaites, dont un revers 3-0 contre l’Inter et un autre 3-0 face au Torino, Parme a fait match nul 0-0 contre l’Udinese avant de créer la surprise en battant l’Atalanta 3-0 lors de sa dernière sortie. Sur ces cinq rencontres, Parme a marqué cinq buts et en a encaissé neuf.

AC Milan-Parma Calcio 1913 : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à février 2026, lorsque Parme s’est imposé 1-0 à San Siro en Serie A. Le bilan des cinq dernières confrontations est relativement équilibré : deux victoires pour Milan, deux pour Parme et un match nul. Les deux équipes se sont quittées sur un nul 2-2 à Parme en novembre 2025, tandis que Milan l’avait emporté 3-2 à San Siro en janvier 2025.