Abha reçoit Al Riyadh le jeudi 26 novembre 2026 au stade Prince Sultan bin Abdul Aziz, à Abha.

Leur dernière confrontation s’est soldée par un match nul 1-1, lors de la réception d’Abha par Al Riyadh en mars 2024. Avant cela, Al Riyadh s’était imposé de justesse 1-0 en déplacement à Abha en septembre 2023.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Abha contre Al Riyadh, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure débute le match de Saudi Pro League entre Abha et Al Riyadh ?

Le match entre Abha et Al Riyadh se déroule au stade Prince Sultan bin Abdul Aziz, à Abha, le jeudi 26 novembre 2026.

Saudi Pro League - Journée 15 26 nov. 2026 - 12:00 Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium

Comment acheter des billets pour le match de Saudi Pro League entre Abha et Al Riyadh ?

Voici les principales possibilités pour acheter des billets pour le match de Saudi Pro League entre Abha et Al Riyadh :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Il est souvent possible d’acheter des billets directement sur le site officiel ou la plateforme de billetterie de l’équipe à domicile, Abha Club, ou auprès de distributeurs régionaux agréés en Arabie saoudite.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les canaux officiels du club sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places en admission générale sur des plateformes de revente telles que Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matchs de Saudi Pro League lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Saudi Pro League entre Abha et Al Riyadh ?

Voici les différentes fourchettes de prix des billets pour le match de Saudi Pro League entre Abha et Al Riyadh :

1. Canaux officiels du club

Admission standard et places ordinaires : Généralement entre 10 SAR et 50 SAR .

Généralement entre . Places premium et en bord de terrain : Généralement entre 50 SAR et 150 SAR .

Généralement entre . Formules VIP et hospitalité : Entre 500 SAR et plus de 1 500 SAR.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels vendus directement par le club sont épuisés, les plateformes de revente telles que Ticombo proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Places standard et ordinaires à la revente : À partir d’environ 150 SAR à 400 SAR .

À partir d’environ . Places latérales et premium à la revente : Entre 600 SAR et plus de 1 500 SAR.

Abha contre Al Riyadh en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Abha et d’Al Riyadh

La forme récente d’Abha n’a rien de rassurant. Le club a perdu quatre de ses cinq derniers matchs de championnat, la seule exception étant un nul sans but contre Al Diriyah en septembre. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 2-0 face à Neom SC. Sur ces cinq rencontres, Abha n’a inscrit que trois buts et en a encaissé six. Cette série laisse peu entrevoir une équipe capable de redresser rapidement ses résultats.

Al Riyadh a fait preuve de davantage de solidité, avec deux victoires et deux nuls lors de ses cinq derniers matchs. Son succès 2-1 contre Al-Taawoun est le plus récent de ces deux succès. Le club avait également battu Al Kholood 2-0 plus tôt au cours de cette série. La défaite 1-0 face à Al Diriyah en constitue le point le plus bas, mais l’équipe de Dulac en a globalement montré assez pour apparaître comme une formation stable de milieu de tableau, capable de prendre des points face à des adversaires en difficulté.

Abha contre Al Riyadh : les dernières confrontations

Les deux clubs se sont affrontés deux fois récemment en Saudi Pro League. Leur dernière rencontre s’est terminée sur un score de 1-1, lors de la réception d’Abha par Al Riyadh en mars 2024. Auparavant, Al Riyadh s’était imposé 1-0 à Abha en septembre 2023. Sur ces deux confrontations, Al Riyadh possède un léger avantage avec une victoire et un nul, même si cet historique est trop limité pour tirer des conclusions fermes sur ce qui est à attendre.