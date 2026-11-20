West Ham United reçoit Bristol City le samedi 12 décembre 2026 au London Stadium, à Londres.

Leurs dernières confrontations remontent au troisième tour de la Coupe d’Angleterre 2023-2024. Bristol City avait créé la surprise en décrochant un nul 1-1 au London Stadium, avant d’éliminer West Ham grâce à une victoire 1-0 lors du match à rejouer à Ashton Gate. Cette double confrontation avait également provoqué des tensions persistantes entre les clubs en dehors du terrain : l’importante allocation de billets accordée aux supporters visiteurs de Bristol City avait contraint des milliers d’abonnés de West Ham à quitter leurs places habituelles.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour West Ham United - Bristol City, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Championship entre West Ham United et Bristol City ?

Le match entre West Ham United et Bristol City débutera au London Stadium, à Londres, le samedi 12 décembre 2026.

Championship - Journée 21 12 déc. 2026 - 10:00 London Stadium

Comment acheter des billets pour West Ham United - Bristol City en Championship ?

Pour acheter des billets pour le match de Championship entre West Ham United et Bristol City, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Billets pour les membres officiels du club (West Ham à domicile) : Les billets pour les supporters de West Ham sont disponibles sur la billetterie en ligne officielle de West Ham United. Les membres Claret bénéficient généralement d’une période de priorité pour obtenir des places en tribune avant leur mise en vente au public, sous réserve de disponibilité.

Les billets pour les supporters de West Ham sont disponibles sur la billetterie en ligne officielle de West Ham United. Les membres Claret bénéficient généralement d’une période de priorité pour obtenir des places en tribune avant leur mise en vente au public, sous réserve de disponibilité. Quota de billets pour les supporters visiteurs de Bristol City : Ces billets sont mis en vente sur la billetterie officielle de Bristol City selon différents niveaux de priorité, notamment les points de fidélité, le statut d’abonné et l’adhésion au club.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les canaux officiels des clubs affichent complet, il est souvent possible de trouver des places en tribune sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Championship lorsque les quotas initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour West Ham United - Bristol City en Championship ?

Voici une estimation des prix des billets pour le match de Championship entre West Ham United et Bristol City :

1. Canaux officiels des clubs

Place standard pour adulte : De 25 £ à 45 £ .

De . Tarifs réduits (plus de 66 ans, jeunes adultes de moins de 21 ans et moins de 18 ans) : Les billets à tarif réduit coûtent de 10 £ à 45 £ . Dans les tribunes de catégorie inférieure, les tarifs fortement réduits pour les jeunes et les seniors commencent à seulement 10 £ à 12 £ .

Les billets à tarif réduit coûtent de . Dans les tribunes de catégorie inférieure, les tarifs fortement réduits pour les jeunes et les seniors commencent à seulement . Réduction pour les membres Claret & Blue : Les supporters titulaires d’une adhésion officielle adulte (35 £ par saison) ou d’une adhésion pour les moins de 18 ans (15 £ par saison) bénéficient d’une réduction de 5 £

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets ont été vendus par les clubs, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets dont le prix dépend de la demande :

Billets les moins chers : à partir d’environ 21 £.

à partir d’environ Prix moyen sur le marché : Environ 111 £.

West Ham United - Bristol City en Championship : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de West Ham United et de Bristol City

West Ham compte une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches de Championship. Son résultat le plus récent est une défaite 2-1 à domicile contre Blackburn Rovers, après un nul 3-3 face à Cardiff City. Plus tôt dans cette série, West Ham s’était imposé 0-1 sur le terrain de Swansea City. Le club a inscrit neuf buts et en a encaissé onze au cours de ces cinq rencontres.

Les cinq derniers matches de Championship de Bristol City se sont soldés par une victoire, un nul et trois défaites. Son résultat le plus récent est une défaite 0-5 sur le terrain de Norwich City, après un revers 1-2 à domicile contre Wolverhampton Wanderers. La seule victoire de Bristol City sur cette période a été obtenue 2-3 sur le terrain de Bolton Wanderers. Le club a inscrit trois buts et en a encaissé neuf lors de ces cinq rencontres.

West Ham United - Bristol City : Le bilan des dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à janvier 2024, lorsque Bristol City avait battu West Ham United 1-0 à domicile en Coupe d’Angleterre. Auparavant, les deux équipes avaient fait match nul 1-1 au London Stadium dans la même compétition, plus tôt ce mois-là. Sur leurs cinq dernières confrontations recensées, Bristol City possède un léger avantage, avec deux victoires contre une pour West Ham et deux matches nuls. Ce bilan comprend des rencontres de Coupe d’Angleterre et de Championship.